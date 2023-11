Sony Ntxiv Cov Kev Ua Si Tsis Txaus Siab rau PlayStation Plus Catalog

Sony tsis ntev los no tau ntsib kev thuam rau cov npe tsis zoo ntxiv rau nws qhov kev pabcuam PlayStation Plus nyob rau ob peb lub hlis dhau los. Txawm li cas los xij, lub tuam txhab zoo li tau ua cov kauj ruam tseem ceeb los ntawm kev suav nrog kev sib cav sib ceg heev, Tus Tswv ntawm Rings: Gollum, hauv nws phau ntawv teev npe rau 2023.

Qhov kev txiav txim siab tau ua rau muaj kev cuam tshuam sib xyaw ntawm gamers. Thaum qee tus poob siab nrog qhov sib ntxiv, lwm tus pom kev lom zem hauv qhov kev xaiv tsis sib haum xeeb. Tshaj tawm ob peb lub hlis dhau los hauv lub Tsib Hlis, Tus Tswv ntawm Lub Rings: Gollum ua tsis tau zoo rau cov neeg ua si nrog nws txoj haujlwm tsis zoo, tsis pom kev pom, thiab rov ua dua tshiab. Unsurprisingly, nws tam sim no tuav ib tug "feem ntau tsis zoo" ntsuam xyuas ntawm Chav.

Qhov kev thuam ib puag ncig qhov kev ua si yog qhov hnyav heev uas txawm tias nws tus tsim tawm, Daedalic Kev Lom Zem, xav tias yuav tsum tau tshaj tawm tsab ntawv thov txim rau qhov tsis txaus. Tsis ntev tom qab qhov kev ua si tso tawm, qhov kev txhim kho studio ntsib kev kaw thiab txiav txim siab tsom mus rau kev tshaj tawm.

Nrog rau 2023 Game of the Year contenders heating up the gaming scene, the Lord of the Rings: Gollum tsis zoo li yuav tau txais kev qhuas. Nws qhov kev ua haujlwm tsis zoo thiab kev txais tos tsis zoo ua rau nws tsis muaj txiaj ntsig ntxiv rau PlayStation Plus catalogue.

Hauv cov xov xwm cuam tshuam, gamers tuaj yeem tos ntsoov rau qhov kev ua si taug txuj kev nyuaj yav tom ntej hu ua Lord of the Rings: Tales of the Shire. Ua ke cov ntsiab lus los ntawm cov npe nrov xws li Stardew Valley thiab lub ntiaj teb Middle-earth ntug, qhov kev ua si no xav tias yuav tso tawm xyoo 2024. Cia siab tias, nws yuav muaj kev txaus siab thiab txaus siab rau cov kiv cua ntawm tus Tswv ntawm Rings franchise.

Cov Lus Nug

1. Tus Tswv ntawm Rings: Gollum yog dab tsi?

2. Puas muaj kev tsis sib haum xeeb nyob ib puag ncig kev tso tawm ntawm Tus Tswv ntawm Rings: Gollum?

3. Dab tsi tuaj yeem gamers xav tau los ntawm Lord of the Rings: Tales of the Shire?

