Sony Kev Sib Tham Kev Lom Zem tau txais iSize, txhawb nqa AI Innovation hauv Video Streaming

Sony Interactive Entertainment (SIE) tau tshaj tawm nws qhov kev yuav khoom ntawm iSize, lub tuam txhab AI hauv UK tshwj xeeb hauv kev kawm tob rau kev xa video. Qhov kev tawm tswv yim no qhia tau tias SIE txoj kev mob siab rau kev nce qib thev naus laus zis hauv kev lag luam video gaming. Los ntawm kev txo cov ntaub ntawv xav tau rau kev ua yeeb yaj kiab video streaming thiab txhim kho qhov pom kev zoo ntawm cov ntsiab lus streaming los ntawm AI, iSize's thev naus laus zis ua tau zoo nrog SIE lub zeem muag rau yav tom ntej ntawm kev ua si.

SIE Future Technology Group SVP, Ueli Gallizzi, qhia kev zoo siab txog qhov tau txais, hais tias, "Qhov kev nrhiav tau muab SIE nrog cov kws tshaj lij hauv kev siv tshuab kev kawm rau kev ua yeeb yaj kiab, uas yuav muaj txiaj ntsig ntau ntawm peb cov kev siv zog R&D nrog rau peb cov kev pabcuam video thiab streaming. ”

Founded hauv 2016 thiab raws li nyob rau hauv London, iSize sawv tawm nrog nws nyob photorealistic generative 2D / 3D avatar technology. Qhov kev tshwj xeeb no ua rau cov tuam txhab tsim cov kev paub txog kev pom zoo, hloov pauv cov ntsiab lus video streaming. Los ntawm kev siv tshuab kev kawm thiab AI algorithms, iSize tau tsim cov kev daws teeb meem software uas ua kom zoo rau kev ua yeeb yaj kiab, ua kom cov yeeb yaj kiab zoo dua ntawm qis qis.

Sony Interactive Entertainment cov phiaj xwm mus sij hawm ntev rau kev ua si huab tau qhia tsis ntev los no los ntawm CEO Jim Ryan, uas tau cog lus tias "kev npaj ua phem" hauv qhov chaw no. Nrog rau kev nrhiav tau ntawm iSize, SIE tam sim no tuaj yeem siv iSize qhov kev txawj ntse hauv huab-raws li kev ua si, kov yeej cov kev cov nyom uas cuam tshuam nrog qhov kev loj hlob no.

Thaum lees paub qhov kev tsis sib haum xeeb ntawm kev ua si hauv huab cua, Sony CEO Kenichiro Yoshida tau hais txog lub tuam txhab kev txiav txim siab los daws cov teeb meem no, piav qhia lawv tias yog "kev ua kom yuam kev" tab sis tsim nyog ua haujlwm.

FAQ:

Q: iSize yog dab tsi?

A: iSize yog UK-based AI tuam txhab tshwj xeeb hauv kev kawm tob rau kev xa tawm video. Nws muaj cov kev daws teeb meem tshiab uas txo cov ntaub ntawv xav tau rau kev tshaj tawm video thiab txhim kho qhov pom kev zoo los ntawm kev siv AI algorithms.

Q: Yuav ua li cas Sony Interactive Entertainment tau txais txiaj ntsig los ntawm kev tau txais iSize?

A: SIE yuav tau txais kev txawj ntse tseem ceeb hauv kev kawm tshuab siv rau kev ua yeeb yaj kiab, uas yuav pab txhawb rau lawv txoj kev tshawb fawb thiab kev tsim kho, nrog rau txhim kho lawv cov kev pabcuam video thiab streaming.

Q: Sony cov phiaj xwm rau huab gaming yog dab tsi?

A: Sony Kev Sib Tham Sib Tham Kev Lom Zem tau qhia nws lub hom phiaj los ua kom muaj kev loj hlob hnyav hauv huab kev ua si. Nrog rau kev nrhiav tau ntawm iSize, SIE lub hom phiaj kom kov yeej cov kev sib tw hauv cheeb tsam no thiab ntxiv dag zog rau nws txoj haujlwm hauv kev ua lag luam.