Koom nrog 2nd Closed Beta rau PAYDAY 3 ntawm Xbox Series X|S

Qhov thib ob kaw beta rau PAYDAY 3 yog tam sim no qhib rau tag nrho Xbox Insiders ntawm Xbox Series X|S. Txij tam sim no mus txog hnub Monday, Cuaj Hlis 11th ntawm 1: 00 AM PT, cov neeg ua si tuaj yeem koom nrog beta thiab pab kev ntxhov siab rau cov servers.

Cov neeg tsim khoom ntawm Starbreeze Studio tab tom nrhiav los sau cov lus qhia muaj txiaj ntsig thiab kev ntxhov siab sim lawv cov servers thaum lub sijhawm beta no. Lawv tau qhia lub sijhawm tshwj xeeb rau cov neeg ua si tuaj ua ke thiab ua si:

– Friday, Cuaj Hlis 8, thaum 4:00 PM PT

- Hnub Sunday, Cuaj Hlis 10th ntawm 9:00 AM PT

PAYDAY 3 coj cov neeg ua si rov qab rau hauv lub neej ntawm kev ua txhaum cai raws li cov tswv cuab ntawm Payday Gang tsis muaj npe. Ntau xyoo tom qab lawv txoj kev tswj hwm ntawm kev ntshai kawg, cov neeg coob raug yuam tawm ntawm kev so haujlwm los daws qhov kev hem thawj tshiab.

Nws yog ib qho tseem ceeb kom nco ntsoov tias qhov kaw beta no yog ib feem ntawm qhov kev ua si txoj kev txhim kho thiab tej zaum yuav muaj qee qhov teeb meem. Qhov kev ua si yuav tsis ruaj khov thiab tuaj yeem sib tsoo, vim tias cov neeg tsim khoom tab tom sim lawv cov peev txheej hauv tsev. Cov neeg ua si kuj tuaj yeem ntsib lub sijhawm sib tw qeeb lossis txiav tawm. Tsis tas li ntawd, kev nce qib hauv beta yuav tsis raug cawm lossis hloov mus rau qhov kev ua si kawg.

Txhawm rau koom nrog hauv kev kaw beta, Xbox Series X|S cov neeg siv yuav tsum tau kos npe rau ntawm lawv lub console thiab tso lub Xbox Insider Hub app. Los ntawm qhov ntawd, lawv tuaj yeem mus rau Saib Ua Ntej thiab xaiv PAYDAY 3 - Beta los koom. Qhov chaw txwv yog muaj nyob rau hauv thawj- tuaj, thawj-kev pabcuam, yog li cov players raug txhawb kom koom nrog sai li sai tau.

Yog tias cov neeg ua si ntsib teeb meem thaum lub sijhawm beta, lawv tuaj yeem tshaj tawm lawv los ntawm "Tshaj tawm qhov teeb meem" feature ntawm lawv tus maub los Xbox. Qhov kev tawm tswv yim no yuav pab cov neeg tsim khoom txhim kho qhov kev ua si thiab daws txhua yam teeb meem.

Yog xav paub ntxiv txog beta, players tuaj yeem mus saib PAYDAY 3 lub vev xaib. Lawv tuaj yeem ua raws li Xbox Insider Twitter account thiab tshawb xyuas Xbox Insider subreddit rau kev hloov tshiab thiab tshaj tawm.

Qhov chaw:

- PAYDAY 3 lub vev xaib (https://www.paydaythegame.com/payday3/beta/)