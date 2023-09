Rov xav txog 10,000 Kauj Ruam Lub Hom Phiaj: Kev Tshawb Fawb Tshiab ntawm Kauj Ruam suav thiab Kev Noj Qab Haus Huv

By

Ib xyoos dhau los, Lub Tsev Noj Qab Haus Huv + Ua Haujlwm ntawm Washington Post tau pib nws lub luag haujlwm los muab cov lus qhia raws li kev tshawb fawb txog kev noj qab haus huv zoo. Nrog rau kev tsom mus rau kev txhawb nqa lub cev, lub siab, thiab kev sib raug zoo, lub rooj tau tsom los txhawb cov neeg nyeem hauv kev txiav txim siab paub txog lawv txoj kev noj qab haus huv. Raws li kev ua koob tsheej ntawm qhov tseem ceeb no, xaiv lawv cov lus qhia zoo tshaj plaws rau kev ua neej nyob zoo txhua hnub tau raug kho.

Ib qho lus qhia zoo li no nyuaj rau lub tswv yim tias 10,000 cov kauj ruam hauv ib hnub yog tus qauv kub rau kev ua si lub cev. Gretchen Reynolds, tus kws sau xov xwm tom qab "Koj Tsiv," qhia tias tsis muaj dab tsi zoo txog tus lej tshwj xeeb no. Kev tshawb fawb tshiab qhia tau hais tias rau cov tib neeg hnub nyoog qis dua 60 xyoo, cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws tuaj yeem tau txais nrog cov kauj ruam txhua hnub suav txij li ntawm 8,000 txog 10,000. Rau cov neeg muaj hnub nyoog tshaj 60 xyoo, qhov pib qis dua me ntsis, nrog rau qhov chaw qab zib kom txo qis kev pheej hmoo tuag poob ntawm 6,000 thiab 8,000 kauj ruam.

Raws li qhov kev tshwm sim no, Well+being muaj xya lub tswv yim rau cov kauj ruam. Cov lus qhia no tsom los pab cov tib neeg taug qab lawv cov kauj ruam tau zoo thiab koom nrog ntau lub cev ua si hauv lawv lub neej txhua hnub. Cov lus qhia suav nrog kev teeb tsa cov hom phiaj ua tiav, maj mam nce cov kauj ruam, thiab siv thev naus laus zis xws li pedometers lossis cov ntsuas kev nyab xeeb. Los ntawm kev ua raws li cov lus pom zoo no, cov tib neeg tuaj yeem txhim kho lawv lub cev kev noj qab haus huv yam tsis muaj kev ntxhov siab los ntawm cov qib siab suav lub hom phiaj.

Nws yog ib qho tseem ceeb kom nco ntsoov tias kev noj qab haus huv muaj ntau dua li kev noj qab haus huv ntawm lub cev. Los ntawm qhov tseem ceeb ntawm kev noj qab haus huv thiab kev paub txog kev xaiv raws li cov pov thawj scientific, cov tib neeg tuaj yeem ua kom muaj kev noj qab haus huv thiab sib npaug. Lub Rooj Sab Laj Zoo + Ua Nyob Hauv Washington Post txuas ntxiv muab cov ntawv thiab cov lus qhia los txhawb cov neeg nyeem kom ua tiav lub hom phiaj no.

Tau qhov twg los:

Washington Post - Zoo + Ua Lub Rooj