Txiv kab ntxwv Pi Qhia Txog Txiv Kab Ntxwv Pi Zero 2W: Lub Hwj Chim Ntim Lwm Txoj Haujlwm rau Raspberry Pi Zero 2 W

Txiv kab ntxwv Pi tau nthuav tawm nws qhov kev tshaj tawm tshiab tshaj plaws, Orange Pi Zero 2W, uas cog lus tias yuav xa cov kev ua tau zoo dua qub thiab nce lub cim xeeb piv rau nws cov neeg sib tw. Lub txiv kab ntxwv Pi Zero 2W yog siv los ntawm Allwinner H618 quad-core Cortex-A53 processor, ua rau nws muaj kev xaiv zoo rau ntau yam kev siv, suav nrog lub thawv TV, cov cuab yeej ntse ntse, lub tsev ntse, lub rooj vag ntse, thiab Internet ntawm Yam. (IoT).

Lub txiv kab ntxwv Pi Zero 2W rub kev tshoov siab los ntawm Raspberry Pi Zero 2 W, uas tau tshaj tawm thaum Lub Kaum Hli 2021 ua qhov ua tau zoo dua qub rau thawj Raspberry Pi Zero. Zoo ib yam li nws cov Raspberry counterpart, lub txiv kab ntxwv Pi Zero 2W nta quad-core Arm Cortex-A53 processor, tab sis muaj lub moos ceev txog li 1.5GHz, ua rau nws 50% sai dua Raspberry Pi Zero 2 W ntawm Tshuag ceev. Tsis tas li ntawd, nws khav theeb Arm Mali G31-MP2 graphics processor nrog kev txhawb nqa rau OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, thiab Vulkan 1.1.

Ib qho txiaj ntsig tseem ceeb ntawm Orange Pi Zero 2W yog nws lub peev xwm nco. Cov neeg siv tuaj yeem xaiv ntawm 1GB, 1.5GB, 2GB, lossis 4GB ntawm RAM, uas yog ob npaug ntawm qhov tsawg kawg nkaus thiab mus txog yim npaug ntawm qhov siab tshaj plaws muaj nyob rau ntawm Raspberry Pi Zero 2W. Lub rooj tsavxwm tseem suav nrog 16MB ntawm SPI flash nco thiab microSD qhov rau thawj qhov chaw cia.

Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm Orange Pi Zero 2W suav nrog lub mini-HDMI 2.0 chaw nres nkoj nrog 4k60 kev txhawb nqa, ob lub USB 2.0 Hom-C chaw nres nkoj (ib qho rau lub zog thiab ib qho rau cov khoom siv), thiab tsis muaj 40-pin GPIO header. Nws kuj suav nrog Wi-Fi 5 thiab Bluetooth 5.0 / BLE txuas.

Hais txog kev muaj peev xwm nthuav dav, Orange Pi Zero 2W muab kev cai 24-pin nthuav dav interface, uas suav nrog ob txoj kab USB 2.0, 10/100 Ethernet kev sib txuas, analog audio thiab video txhawb nqa, ib qho infrared receiver, thiab kev sib txuas rau lub zog thiab cov neeg siv. -txhais khawm. Thaum tsis muaj lub koob yees duab Serial Interface (CSI) txuas zoo li Raspberry Pi Zero 2 W, Orange Pi muab USB 2.0 kev sib txuas ua lwm txoj hauv kev txhawb nqa lub koob yees duab.

Software compatibility suav nrog Android 12, Debian 11 thiab 12, Ubuntu 20.04 thiab 22.04, nrog rau lub tuam txhab tus kheej Arch Linux-based Orange Pi OS.

Lub Orange Pi Zero 2W muaj rau kev yuav khoom ntawm Orange Pi lub khw AliExpress, nrog rau cov nqi txij li $ 12.90 rau 1GB RAM qauv rau $ 23 rau 4GB variant. Tsis tas li ntawd, cov pob khoom uas suav nrog lub rooj tsav xwm nthuav dav nrog lub suab analog, tag nrho-loj USB 2.0 chaw nres nkoj, Ethernet chaw nres nkoj, khawm, thiab tus txais infrared pib ntawm $ 17.80, tsis suav nrog tus nqi thauj khoom.

Zuag qhia tag nrho, Orange Pi Zero 2W yog ib qho kev sib tw rau Raspberry Pi Zero 2 W, muab kev ua tau zoo dua qub, kev xaiv nco txaus, thiab ntau hom kev sib txuas, ua rau nws muaj kev xaiv tsim nyog rau ntau yam IoT thiab kev siv hauv tsev ntse.

Qhov chaw:

- Txiv kab ntxwv Pi

- AliExpress