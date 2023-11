OPPO Reno11 Series: Redefining Battery Life and Charging Experience

By

OPPO tau npaj los nthuav tawm nws qhov kev cia siab heev Reno11 series rau lub Kaum Ib Hlis 23. Thaum lub koob muaj cov yam ntxwv zoo siab xws li lub koob yees duab siab heev thiab tsim qauv zoo nkauj, ib qho tseem ceeb tshaj plaws yog plaub xyoos hloov roj teeb rau cov neeg yuav khoom thaum ntxov. Qhov kev pabcuam tshwj xeeb no ua kom cov neeg siv tuaj yeem txaus siab rau lub roj teeb ntev ntev thoob plaws hauv lawv cov khoom siv.

Ib qho ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm Reno11 series yog nws qhov kev txhawb nqa rau 80W super flash charging system. Qhov kev siv thev naus laus zis no tso cai rau kev them nyiaj sai thiab muaj txiaj ntsig, txawm tias nyob rau hauv huab cua. Cov koob tuaj yeem them tus nqi qis li -20 degrees Celsius, kom ntseeg tau tias cov neeg siv tuaj yeem txuas nrog txawm tias huab cua.

Ntxiv nrog rau qhov muaj peev xwm them tau zoo, Reno11 series qhia txog kev nco tsis nco qab. Qhov tshwj xeeb no pab cov neeg siv txuag tau txog 45GB ntawm qhov chaw cia, tso cai rau lawv khaws ntau cov duab, yeeb yaj kiab, thiab cov apps ntawm lawv cov khoom siv.

Cov koob kuj tuaj nrog ColorOS 14, koom ua ke hauv Pantanal ntse hla-kawg. Tsim los ntawm ColorOS supercomputing platform thiab AndesGPT, cov neeg siv tuaj yeem cia siab tias yuav muaj kev paub zoo thiab txawj ntse. OPPO tau lees paub tias Reno11 series yuav xa cov kev ua haujlwm tau zoo rau 48 lub hlis.

Tab sis cov kev txhim kho tsis nres ntawd. Kev koom ua ke ntawm cov