Snapchat qhov kev cuam tshuam loj heev ntawm Gen Z thiab TikTok txoj kev xa xov ambitions

Snapchat, lub platform nrov tshaj plaws, muaj kev cuam tshuam tseem ceeb rau cov tub ntxhais hluas Asmeskas, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv Gen Z cov pej xeem. Nrog 397 lab cov neeg siv niaj hnub ua haujlwm thiab tshaj tawm 90% ntawm 13-rau-24-xyoo-laus nyob hauv ntau dua 20 lub teb chaws siv lub app tsawg kawg ib hlis, Snapchat qhov cuam tshuam tsis tuaj yeem tsis lees paub. Cov neeg siv qhib lub app yuav luag 40 zaug hauv ib hnub thiab xa ntau dua 5 billion cov lus, hu ua Snaps, rau lawv cov phooj ywg thiab tsev neeg. Qhov tseeb, cov neeg siv Snapchat xav txog lawv cov phooj ywg ze ntawm lub platform kom muaj 4 npaug ntau dua rau lawv cov kev txiav txim siab yuav khoom dua li cov neeg muaj koob npe lossis cov neeg muaj feem cuam tshuam.

Qhov kev nplua nuj ntawm cov ntaub ntawv no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm Snapchat ua ib txoj hauv kev rau Gen Z kom nyob nrog lawv cov zej zog kev sib raug zoo. Cov kev sib raug zoo uas lawv tsim ntawm Snapchat tuav kev yuav khoom tseem ceeb, txawm tias ntau dua li lwm qhov kev sib tham. Paub txog qhov no, TikTok, lwm qhov nrov social media platform, tam sim no tab tom nrhiav nkag mus rau qhov chaw xa ntawv.

TikTok tsis ntev los no tau tshaj tawm txoj haujlwm qhib rau ntawm nws nplooj ntawv ua haujlwm, qhia txog nws txoj kev mob siab los tsim cov kev pabcuam sib tham nthuav dav. Cov ntawv tshaj tawm xa mus rau TikTok Social li "cov pab pawg xa xov ntawm TikTok," hais txog lub platform lub siab xav txhim kho nws txoj kev xa xov thiab koom nrog cov phooj ywg hauv lub neej zoo sib xws. Cov yam ntxwv tseem ceeb thiab cov khoom tsim los tsim muaj xws li Dab Neeg, Video Zoo Li, Lus Qhia, Cov Phooj Ywg Tab, Inbox Tab, Repost, TikTok Tam Sim No feature, thiab ib leeg app.

Nrog ntau dua 150 lab cov neeg siv nquag hauv Tebchaws Meskas thiab cov neeg siv siv sijhawm ze li ib teev hauv ib hnub ntawm lub app, TikTok twb tuav ib qho tseem ceeb ntawm tib neeg kev lom zem mloog. Los ntawm kev koom nrog kev xa xov muaj peev xwm, TikTok tuaj yeem dhau los ua ib feem tseem ceeb ntawm cov neeg siv 'kev sib raug zoo, ntxiv rau nws txoj kev cuam tshuam.

