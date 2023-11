4G Galaxy S20 Series Tau Txais Lub Kaum Ib Hlis 2023 Kev Ruaj Ntseg Hloov Kho thoob plaws Tebchaws Europe

Cov tswv ntawm 4G versions ntawm Galaxy S20, Galaxy S20+, thiab Galaxy S20 Ultra tam sim no tuaj yeem ua pa zoo siab vim Samsung tau pib dov tawm lub Kaum Ib Hlis 2023 kev ruaj ntseg hloov tshiab rau lawv cov khoom siv. Yav dhau los, qhov hloov tshiab no tau txwv rau 5G qauv; Txawm li cas los xij, Samsung tau nthuav dav nws muaj nyob rau 4G versions ib yam nkaus, ntau rau qhov zoo siab ntawm cov neeg siv hauv ntau lub tebchaws nyob sab Europe.

Qhov hloov tshiab kev ruaj ntseg tshiab no, pom tias yog firmware version G98xFXXSIHWJD, kuj me me, siv tsawg dua 500MB ntawm qhov chaw cia. Cov neeg siv hauv Austria, Bulgaria, Fabkis, Lub teb chaws Yelemees, Greece, Hungary, Ltalis, Luxembourg, Nordic lub teb chaws, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Cov teb chaws Europe sab hnub tuaj, Spain, Switzerland, cheeb tsam Baltic, Czech koom pheej, Netherlands, thiab UK tam sim no tuaj yeem nkag mus rau qhov hloov tshiab no ntawm lawv 4G Galaxy S20 series smartphones.

Samsung cov ntawv xov xwm kev ruaj ntseg tau qhia tias qhov hloov tshiab no feem ntau hais txog ntau dua 65 qhov tsis muaj kev nyab xeeb, muab kev tiv thaiv zoo rau cov neeg siv khoom siv. Txawm li cas los xij, nws tsis qhia cov yam ntxwv tshiab lossis kev txhim kho hauv kev ua haujlwm.

Rau 4G Galaxy S20 series cov tswv nyob hauv ib qho ntawm lub teb chaws tau hais los saum no, kev hloov kho mus rau qhov kev ruaj ntseg tshiab kawg yog txheej txheem ncaj qha. Los ntawm kev mus rau Chaw thiab xaiv Software Hloov tshiab, cov neeg siv tuaj yeem tshawb xyuas qhov muaj qhov hloov tshiab tam sim. Lwm txoj hauv kev suav nrog rub tawm cov ntaub ntawv firmware los ntawm qhov chaw txhim khu kev qha thiab manually flashing nws mus rau hauv lub cuab yeej siv lub Windows PC thiab lub cuab yeej Odin.

Nrog rau qhov kev nthuav dav tseem ceeb ntawm lub Kaum Ib Hlis 2023 kev ruaj ntseg hloov tshiab, Samsung tseem ua qhov tseem ceeb ntawm kev nyab xeeb thiab kev nyab xeeb ntawm nws cov neeg siv khoom siv, kom ntseeg tau tias lawv cov ntaub ntawv tseem muaj kev tiv thaiv.