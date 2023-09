Kev Tshawb Fawb Tshiab hauv Kev Tshawb Fawb Quantum Cov Khoom Siv nrog Ultrafast Electron Beam Technique

Cov kws tshawb fawb tau ua qhov tseem ceeb hauv kev kawm txog quantum cov ntaub ntawv los ntawm kev tsim cov txheej txheem ultrafast electron beam los soj ntsuam cov ntaub ntawv no nrog kev daws teeb meem tshwj xeeb. Quantum cov ntaub ntawv, nrog rau lawv cov khoom siv hluav taws xob, sib nqus, thiab kho qhov muag, tuav lub peev xwm loj heev rau kev siv yav tom ntej hauv kev suav thiab lub zog thev naus laus zis. Nkag siab txog kev sib cuam tshuam ntawm cov electrons thiab atomic nuclei hauv cov ntaub ntawv no yog qhov tseem ceeb rau kev siv lawv cov khoom kom zoo.

Qhov kev sib tw ntsib los ntawm cov kws tshawb fawb yog tias ntau cov ntaub ntawv quantum tsis tuaj yeem tsim los ua cov pob zeb loj. Hloov chaw, lawv tsim cov muaju uas tsuas yog ib feem ntawm qhov loj ntawm tib neeg cov plaub hau. Qhov no ua rau muaj kev txwv thaum siv ultrafast electron beam accelerators, vim qhov zoo ntawm cov kab hluav taws xob feem ntau txwv qhov chaw uas tuaj yeem tsom mus rau.

Hauv txoj kev tshawb fawb tshiab no, cov kws tshawb fawb tau siv cov khoom siv hluav taws xob tshwj xeeb los txhim kho cov kab hluav taws xob zoo. Qhov kev nce qib no tso cai rau cov duab ntawm cov qauv uas tsuas yog ob peb microns dav thiab kev soj ntsuam cov txheej txheem uas tshwm sim hauv tsawg dua li ib trillionth ntawm ib thib ob. Lub peev xwm los kawm quantum cov ntaub ntawv ntawm cov atomic scales nyob rau hauv ob qho tib si qhov chaw thiab lub sij hawm yuav muab ib tug meej kev nkag siab ntawm lawv functionality.

Feem ntau, ultrafast electron pulses yog tsim los ntawm cov txheej txheem hu ua photoemission, qhov twg lub teeb laser knocks electrons tawm ntawm cov khoom. Txawm li cas los xij, qhov sib kis hauv lub kaum sab xis txwv tsis pub cov kws tshawb fawb muaj peev xwm tsom rau cov kab hluav taws xob ntawm qhov chaw me me. Hauv txoj kev tshawb no, cov kws tshawb fawb tau tsim lub photoemission-based electron accelerator nrog cov khoom siv siab heev uas tsim cov khoom siv hluav taws xob nrog qhov sib kis me me hauv lub kaum sab xis. Thaum ua ke nrog cov khoom siv hluav taws xob zoo tsom rau optics, txoj hauv kev no ua rau muaj kev daws teeb meem ntawm cov ntsiab lus atomic hauv cov qauv me me.

Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev kawm quantum cov ntaub ntawv thiab tau txais kev nkag siab rau lawv cov khoom tseem ceeb. Cov txheej txheem tshiab ultrafast electron beam txheej txheem muab cov cuab yeej muaj zog rau kev tshawb xyuas tus cwj pwm tsis sib xws ntawm cov ntaub ntawv no ntawm cov nplai atomic. Qhov kev ua tiav no muaj peev xwm los hloov pauv qhov kev tshawb fawb ntawm quantum cov ntaub ntawv thiab ua txoj hauv kev rau kev nce qib yav tom ntej hauv kev suav thiab hluav taws xob thev naus laus zis.

Source: WH Li et al, "Ib kiloelectron-volt ultrafast electron micro-diffraction apparatus siv low emittance semiconductor photocathodes," Structural Dynamics (2022). PIB: 10.1063/4.0000138

Source: US Department of Energy

Tau qhov twg los: Phys.org. (2023, Cuaj Hlis 11). Novel cov ntaub ntawv ua rau lub ultrafast electron diffraction sojntsuam rau quantum cov ntaub ntawv. Tau txais los ntawm [qhov chaw website]