Nrhiav Amazing Deals ntawm Nintendo Hloov Games No Dub Friday

Dub Friday nyob ntawm no, thiab gamers tau nyob rau hauv kev kho mob raws li cov nyiaj cheb zoo kawg muaj nyob rau ntawm ntau yam Nintendo Hloov ua si. Txawm hais tias koj tab tom nrhiav kom lwj koj tus kheej los yog nrhiav qhov khoom plig zoo meej rau hnub so, tam sim no yog lub sijhawm los tuav lub npe kub tshaj plaws ntawm tus nqi pheej yig. Cov khw muag khoom loj xws li Best Buy, Amazon, GameStop, thiab ntau dua tau muab cov khoom lag luam poob qis uas koj yuav tsis xav nco.

Yuav Zoo Tshaj Plaws: Unbeatable Discounts ntawm Nintendo Hloov Games

Qhov Kev Yuav Zoo Tshaj Plaws yuav tawm tag nrho rau hnub Friday Dub nrog cov luv nqi ntawm Nintendo Hloov ua si, khoom siv, thiab ntau dua. Los ntawm classics mus rau tshiab tso tawm, muaj ib yam dab tsi rau txhua leej txhua tus. Tsis txhob plam lub sijhawm los tuav Teenage Mutant Ninja Turtles: Cowabunga Collection ntawm qhov zoo heev 17% tawm.

Amazon: Tus nqi tsis tau muaj dua los ntawm Mario + Rabbids: Sparks of Hope thiab Sonic Superstars

Amazon's Black Friday muag tsis yog yuav tsum tau nco. Lawv tab tom muab cov lus pom zoo tshaj plaws ntawm Nintendo Hloov ua si xws li Mario + Rabbids: Sparks of Hope ntawm 75% tawm. Koj tseem yuav pom qhov luv nqi zoo ntawm Sonic Superstars tsis ntev los no.

GameStop: Cov luv nqi loj thiab txuag nyiaj ntxiv ntawm Nintendo Hloov Cov Npe

Npaj rau kev txuag nyiaj zoo kawg ntawm GameStop no Dub Friday. Nrog rau kev txo nqi txog li 50% tawm ntawm ntau qhov kev ua si, suav nrog cov npe nrov Nintendo Hloov xws li Pokemon Brilliant Pob Zeb Diamond thiab Shining Pearl, Cov Lus Dab Neeg ntawm Zelda: Skyward Sword HD, thiab Bravely Default II, nws yog lub sijhawm zoo los nthuav koj cov kev ua si sau. Ntxiv rau, yog tias koj xaj online thiab xaiv cov khoom thauj hauv khw, koj yuav tau txais $ 5 ntxiv rau txhua qhov kev txiav txim. Nov yog qhov kev pom zoo uas koj tuaj yeem siv tau ntau zaus!

Nintendo eShop: Digital Delights ntawm luv nqi

Yog tias koj nyiam qhov yooj yim ntawm kev ua si digital, Nintendo eShop yog qhov chaw mus. Nrog rau qhov zoo tshaj plaws Black Friday muag ntawm Nintendo thawj-tog ua si, Capcom games, Warner Bros. games, thiab ntau dua, koj yuav pom qhov tsis txaus ntseeg uas yuav ua rau koj lom zem rau lub sijhawm kawg. Cov luv nqi no muaj txog thaum Lub Kaum Ob Hlis 3rd.

Qhov twg yuav Nintendo Hloov Ua Si ntawm Dub Friday

Yuav luag txhua lub khw muag khoom loj yog koom nrog Black Friday muag rau Nintendo Hloov ua si. Koj tuaj yeem nrhiav tau cov nyiaj cheb zoo heev ntawm cov npe nrov xws li Super Mario Odyssey, Hluav Taws Kub Emblem Engage, Cov Lus Dab Neeg ntawm Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II, thiab ntau ntxiv. Txawm hais tias koj xaiv mus ntsib cov khw muag khoom loj xws li Best Buy, GameStop, Walmart, thiab Target, lossis xauj hauv online ntawm Amazon lossis Nintendo Store, cov khoom lag luam zoo tseem tos koj.

Cov Lus Nug

1. Puas yog cov khoom lag luam no muaj nyob hauv khw lossis hauv online?

Feem ntau cov deals muaj nyob rau hauv khw thiab hauv internet, muab kev yooj yim rau koj xaiv txoj kev yuav khoom uas suits koj zoo tshaj plaws.

2. Lub sijhawm Black Friday deals yuav kav ntev npaum li cas?

Dub Friday deals feem ntau kav rau lub sijhawm txwv, yog li nco ntsoov xyuas cov hnub tshwj xeeb uas tau hais los ntawm txhua tus neeg muag khoom.

3. Kuv puas tuaj yeem yuav cov kev ua si digital los ntawm Nintendo eShop ua khoom plig?

Hmoov tsis zoo, Nintendo eShop tam sim no tsis muaj kev xaiv khoom plig. Txawm li cas los xij, koj tseem tuaj yeem tau txais txiaj ntsig los ntawm kev txo nqi thiab yuav cov lej game digital ua khoom plig los ntawm lwm cov khw muag khoom.

4. Puas tsim nyog yuav Nintendo eShop khoom plig phaib thaum lub sij hawm Dub Friday?

kiag li! Tsis tsuas yog koj tuaj yeem khaws cov txiaj ntsig zoo heev ntawm Nintendo eShop games, tab sis koj tuaj yeem txuag tau ntau dua los ntawm kev yuav luv nqi Nintendo eShop khoom plig phaib.

Dub Friday yog lub sijhawm kawg kom tau txais txiaj ntsig zoo kawg ntawm Nintendo Hloov ua si. Tsis txhob plam lub sijhawm no los nthuav koj lub tsev qiv ntawv gaming lossis surprise koj cov neeg koj hlub nrog cov khoom plig zoo meej. Ua nrawm nrawm, vim tias cov nyiaj cheb no yuav tsis kav mus ib txhis!