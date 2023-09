Tshiab Borderlands Collection: Pandora's Box muab tus nqi zoo rau cov kiv cua

Tsis ntev los no tau tshaj tawm Borderlands Collection: Pandora's Box tau dhau los ua kev sib tw ntawm Borderlands cov kiv cua, nce nrawm nrawm ntawm "Top Them" Xbox daim duab. Txij li thaum nws tso tawm rau lub Cuaj Hlis 1st, cov khoom sau tau mus txog qhov chaw thib ob ntawm UK daim ntawv qhia, thiab tseem nyob ntawm tus lej xya hauv Asmeskas.

Ib qho ntawm cov laj thawj tseem ceeb rau nws cov koob npe yog qhov loj heev 60% luv nqi tam sim no, uas coj tus nqi nqis los ntawm £ 123.99 / $ 149.99 txog £ 49.59 / $ 59.99. Tsis tas li ntawd, cov neeg uas twb muaj ib yam ntawm cov kev ua si suav nrog hauv kev sau tuaj yeem txaus siab rau qhov luv nqi ntau dua.

Borderlands Collection: Pandora's Box suav nrog rau kev ua si, nrog rau tag nrho cov ntsiab lus ntxiv rau txhua qhov kev ua si. Cov kiv cua tuaj yeem cia siab tias yuav muaj sijhawm ntau ntawm kev ua si thiab kev tshawb nrhiav hauv Borderlands ntug.

Rau cov neeg uas xav yuav cov khoom sau, tam sim no yog lub sijhawm zoo tshaj plaws los ua ua ntej qhov luv nqi yuav dhau hnub Wednesday lossis Thursday ntawm lub lim tiam no. Cov ntawv sau tuaj yeem pom tau yooj yim ntawm Xbox Store.

Ntau tus kiv cua zoo siab rau qhov kev thov no, vim nws muab txiaj ntsig zoo rau rau rau qhov kev ua si thiab lawv cov ntsiab lus ntxiv. Txawm li cas los xij, kev xav yuav txawv, thiab cov tib neeg raug txhawb kom qhia lawv cov kev xav hauv nqe lus.

Thov nco ntsoov tias qee qhov kev sib txuas tau muab rau hauv tsab xov xwm no yog cov sib txuas sib txuas, uas txhais tau hais tias ib feem me me ntawm kev muag khoom yuav mus rau tus tshaj tawm yog tias muaj kev yuav khoom. Xav paub ntau ntxiv txog qhov no tuaj yeem pom hauv peb FTC Kev Tshaj Tawm.

Qhov chaw:

- Borderlands Collection: Pandora's Box ntawm Xbox Store