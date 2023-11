NASA's Lucy Spacecraft Uncovers Binary Asteroid System

NASA's Lucy spacecraft tsis ntev los no tau ua tiav qhov flyby ntawm nws thawj lub hnub qub lub hom phiaj thiab ua rau muaj kev xav tsis thoob - lub hnub qub, lub npe hu ua Dinkinesh, yog qhov tseeb binary system uas muaj lub hnub qub loj dua thiab me me "lub hli" orbiting nyob ib ncig ntawm nws. Cov duab ntes tau los ntawm Lucy qhia qhov tshwj xeeb no thiab ua rau cov kws tshawb fawb xav tsis thoob hauv lub luag haujlwm.

Tus thawj asteroid nyob rau hauv lub Dinkinesh system yog kwv yees li ib nrab ib mais dav, thaum nws satellite ntsuas kwv yees li 0.15 mais nyob rau hauv dav. Qhov kev nrhiav tsis tau pom no tau ua rau muaj kev txaus siab ntxiv nyob ib puag ncig Lucy lub hom phiaj, uas yog lub hom phiaj los tshawb txog Trojan swarms, ob pawg ntawm asteroids nyob rau tib txoj kev raws li lub ntiaj teb Jupiter.

"Cov Trojans yog cov pej xeem loj kawg ntawm cov khoom uas peb tseem tsis tau pom nyob ze," NASA tus kws tshawb fawb ntiaj teb Thomas Statler tau hais. "Thiab Lucy yuav ua qhov ntawd thawj zaug."

Lub luag haujlwm tau muab npe tom qab lub npe hu ua "Lucy" skeleton, ib qho kev tshawb pom nyob rau hauv tib neeg evolution. Ib yam li ntawd, NASA cia siab tias kev kawm cov pob txha hauv ntiaj teb no yuav muab kev nkag siab zoo rau hauv keeb kwm ntawm peb lub hnub ci.

Txawm hais tias lub hom phiaj tseem ceeb ntawm Lucy ntsib nrog Dinkinesh yog txhawm rau kuaj lub dav hlau lub asteroid-nrhiav qhov system, kev soj ntsuam ua ntej ntawm cov duab qhia tau hais tias kev kawm lub asteroid binary no tuaj yeem tso lub teeb pom kev zoo ib yam li cov asteroids tsiv los ze rau lub ntiaj teb. Cov kev paub zoo li no tseem ceeb heev rau kev soj ntsuam cov kev hem thawj rau peb lub ntiaj teb.

Thaum Dinkinesh yog qhov xav tsis thoob ntxiv rau Lucy lub luag haujlwm, lub dav hlau yuav txuas ntxiv nws txoj kev xav mus los ntawm qhov chaw. Tom qab kev sib tham nrog lwm lub hnub qub tseem ceeb thiab lub hnub ci ntxiv, Lucy yuav mus txog Trojan swarms hauv 2027, tom qab ntawd los ntawm kev mus ntsib lub hnub qub ntawm lub hnub qub tom qab Jupiter hauv 2033.

Los ntawm kev nthuav tawm cov lus tsis meej ntawm lub cev ntuj ceeb tsheej nyob deb, Lucy txoj haujlwm yuav ua rau peb nkag siab txog lub hnub ci keeb kwm thiab peb qhov chaw nyob hauv nws. Txhua lub asteroid tuav cov ntaub ntawv tseem ceeb uas pab cov kws tshawb fawb sib sau ua ke zaj dab neeg ntawm peb lub hauv paus chiv keeb.

FAQ:

Q: Lucy's flyby ntawm Dinkinesh qhia dab tsi?

A: Lub flyby tau qhia tias Dinkinesh yog binary asteroid system uas muaj lub hnub qub loj dua thiab lub hnub qub me me.

Q: Dab tsi yog Trojan swarms?

A: Cov Trojan swarms yog ob pawg ntawm asteroids nyob rau tib txoj kev raws li lub ntiaj teb Jupiter.

Q: Vim li cas lub luag haujlwm hu ua Lucy?

A: Lub luag haujlwm tau muab npe tom qab lub npe hu ua "Lucy" skeleton, uas tau hloov pauv cov kws tshawb fawb kev nkag siab txog tib neeg evolution.

Q: Lub hom phiaj ntawm kev kawm Trojan swarms yog dab tsi?

A: Kawm txog Trojan swarms yuav muab kev nkag siab zoo rau hauv keeb kwm thiab tsim ntawm peb lub hnub ci.