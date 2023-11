Txoj hauv kev tshiab los qhib cov tawv nqaij hauv Mortal Kombat 1: Cov Neeg Ua Si Siv Hnub Ua Haujlwm

Hauv lub ntiaj teb ntawm kev ua si video, cov neeg ua si ib txwm nrhiav txoj hauv kev tshiab los taug kev cov nyom thiab qhib cov ntsiab lus zais. Mortal Kombat 1, qhov kev txhim kho tshiab kawg hauv cov cim kev sib ntaus sib tua, tsis muaj qhov tshwj xeeb. Tsis ntev los no, cov neeg ua si tau tshawb pom cov txheej txheem tshwj xeeb kom nkag mus rau cov tawv nqaij yav dhau los tsis tas yuav them nyiaj rau lawv.

Cov neeg tsim tawm ntawm NetherRealm tau qhia qee cov tawv nqaij ua ib feem ntawm Kev Txhaum Cai hauv Lub Caij 1. Cov tawv nqaij no tau pib tsuas yog tau los ntawm gameplay. Txawm li cas los xij, lawv tsis ntev los no tau tsim muaj rau kev yuav khoom siv hauv kev ua si txiaj, Dragon Krystals. Qhov kev txav no tau ua rau muaj kev cuam tshuam los ntawm cov zej zog, vim tias cov neeg ua si raug coj los ntseeg tias cov tawv nqaij no tsuas yog rov qab los rau lub caij tom ntej.

Nyob rau hauv ib qho kev xav tsis thoob ntawm cov xwm txheej, Mortal Kombat 1 cov neeg ua si nrhiav txoj hauv kev los hla kev yuav khoom thiab qhib cov tawv nqaij uas xav tau dawb. Los ntawm kev tswj cov hnub teeb tsa ntawm lawv cov consoles, cov neeg ua si tuaj yeem ua rau lub caij 1 cov tawv nqaij nkag mus tau. Lawv tsuas yog yuav tsum tau hloov lub console hnub mus rau ib lub sijhawm ua ntej lub Kaum Ib Hlis 11, thauj cov kev ua si, yuav cov tawv nqaij xav tau, thiab tom qab ntawd rov qab hnub rov qab mus rau tam sim no. Qhov kev siv dag zog no tso cai rau cov neeg ua si khaws cov tawv nqaij yam tsis siv nyiaj.

Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tswj xyuas hnub no tau nthuav tawm sai sai los ntawm kev tshaj xov xwm xws li Twitter thiab Reddit. Cov neeg ua si tau qhia lawv cov dab neeg ua tiav thiab ceeb toom rau lwm tus kom tsis txhob siv lawv cov nyiaj khwv tau los ntawm cov tawv nqaij no, vim lawv tuaj yeem yooj yim qhib lawv los ntawm kev siv cov hnub teem sijhawm.

FAQ:

Q: Kuv puas tuaj yeem siv qhov kev siv no ntawm ib qho kev ua si platform?

A: Qhov kev siv tau raug lees paub los ua haujlwm ntawm PlayStation 5 thiab Nintendo Hloov consoles.

Q: Puas yuav siv qhov kev siv no cuam tshuam rau kuv qhov kev paub gameplay?

A: Txawm hais tias qhov kev siv nws tus kheej tsis cuam tshuam rau kev ua si, nws yuav ua rau cov neeg tsim khoom 'monetization lub tswv yim thiab kev ncaj ncees ntawm kev lag luam hauv kev ua si.

Q: Puas yuav NetherRealm kho qhov kev siv no?

A: Nws yog qhov zoo tshaj plaws uas cov neeg tsim khoom yuav daws qhov teeb meem no nrog kev kho kub lossis qhov xwm txheej kub ntxhov txhawm rau tswj hwm kev ncaj ncees ntawm lawv txoj kev npaj nyiaj txiag.

Raws li cov neeg ua si txuas ntxiv nthuav tawm cov tswv yim tshiab thiab tsis pub lwm tus paub hauv Mortal Kombat 1, qhov kev ua si tseem muaj kev paub zoo thiab hloov kho. Qhov kev zoo siab nyob ib puag ncig cov kev tshawb pom no qhia txog kev mob siab rau thiab muaj peev xwm ntawm cov zej zog kev ua si.

