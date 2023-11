Tshawb nrhiav yuav ua li cas cov neeg ua si hla dhau kev them nyiaj rau Skins hauv Mortal Kombat 1

By

Hauv lub asthiv tsis ntev los no, Mortal Kombat 1 cov neeg ua si tau pom txoj hauv kev tshiab kom tau txais cov tawv nqaij yam tsis tas yuav siv nyiaj. Los ntawm kev tswj cov hnub teeb tsa ntawm lawv cov consoles, cov neeg ua si tau tuaj yeem qhib cov tawv nqaij uas yav tas los tsuas yog muaj rau kev yuav khoom. Qhov kev siv thev naus laus zis no tau ua rau muaj kev txaus siab ntawm Mortal Kombat cov kiv cua, vim tias tam sim no lawv tuaj yeem nkag mus rau cov ntsiab lus tshwj xeeb yam tsis tau siv nyiaj ntau.

Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev siv no los tom qab muaj kev tsis sib haum xeeb los ntawm NetherRealm, qhov kev ua si tsim tawm, ua kom cov tawv nqaij tshwj xeeb rau yav tas los yuav khoom siv qhov kev ua si tus nqi txiaj. Qhov kev txiav txim siab no tau ntsib nrog kev tawm tsam los ntawm cov zej zog, uas xav tias lawv tau raug coj los ua kom zoo dua. Txawm li cas los xij, cov neeg ua si nrhiav kev daws teeb meem sai sai los ntawm kev hloov hnub ntawm lawv cov consoles.

Los ntawm kev hloov hnub rau ib lub sijhawm ua ntej cov tawv nqaij tau tsim muaj rau kev yuav khoom, cov neeg ua si tuaj yeem qhib lawv dawb. Tom qab ntawd lawv tuaj yeem thim rov qab lawv lub console rov qab mus rau hnub raug thiab khaws cov tawv nqaij xauv. Qhov kev txawj ntse no tau nthuav tawm thoob plaws hauv social media platforms, nrog cov players sib qhia lawv cov dab neeg ua tiav thiab ceeb toom rau lwm tus kom tsis txhob nkim lawv cov nyiaj ntawm kev yuav cov tawv nqaij.

Thaum qhov kev siv no tau muab cov kev daws teeb meem ib ntus rau cov neeg ua si tab tom nrhiav kom tau cov tawv nqaij tshwj xeeb, nws yog ib qho tseem ceeb kom nco ntsoov tias nws yog ib qho kev daws teeb meem thiab tsis yog kev daws teeb meem mus sij hawm ntev. NetherRealm zoo li yuav daws qhov teeb meem no hauv kev hloov tshiab yav tom ntej lossis thaj ua rau thaj kom ntseeg tau tias cov neeg ua si tsis tuaj yeem hla kev them nyiaj rau cov ntsiab lus hauv-kev ua si.

Hauv kev xaus, qhov kev tshawb pom ntawm hnub hloov pauv siv hauv Mortal Kombat 1 tau muab rau cov neeg ua si los qhib cov tawv nqaij zoo nkauj yam tsis tas yuav siv nyiaj. Thaum qhov no yog kev txhim kho zoo siab rau cov kiv cua ntawm qhov kev ua si, nws yog ib qho tseem ceeb kom nco ntsoov tias qhov no tsis yog kev daws teeb meem tas mus li thiab tej zaum yuav raug kho rau yav tom ntej. Cov neeg ua si yuav tsum txaus siab rau lub sijhawm no thaum nws kav ntev thiab ua tib zoo saib rau qhov hloov tshiab ntawm NetherRealm.

FAQ

1. Lub hnub hloov pauv siv ua haujlwm li cas?

Txhawm rau siv lub hnub hloov pauv, cov neeg ua si hloov hnub ntawm lawv lub console mus rau lub sijhawm ua ntej cov tawv nqaij tau tsim muaj rau kev yuav khoom. Qhov no tso cai rau lawv qhib cov tawv nqaij tsis tas yuav siv nyiaj. Tom qab ntawd lawv tuaj yeem thim rov qab lawv lub console rov qab mus rau hnub raug thiab khaws cov tawv nqaij xauv.

2. Puas yog lub hnub hloov pauv siv qhov kev daws teeb meem mus tas li?

Tsis yog, hnub hloov pauv siv tsis yog qhov kev daws teeb meem tas mus li. Nws zoo li NetherRealm yuav daws qhov teeb meem no hauv kev hloov tshiab yav tom ntej lossis thaj ua rau thaj kom ntseeg tau tias cov neeg ua si tsis tuaj yeem hla kev them nyiaj rau cov ntsiab lus hauv kev ua si.

3. Lub hnub hloov pauv puas tuaj yeem siv rau txhua lub platform?

Thaum qhov kev siv tau pib pom ntawm PlayStation 5, nws kuj tau tshaj tawm los ua haujlwm ntawm Nintendo Hloov. Cov neeg ua si ntawm lwm lub platform yuav tsum tau ceev faj thiab ua lawv cov kev tshawb fawb ua ntej sim siv qhov kev siv no.