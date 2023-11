Hom Kev Ua Si Tshiab thiab Kev Hloov Kho Thaum Ntxov Thaum Ntxov tuaj tawm tsam cua daj cua dub

Publisher Hooded Horse tau tshaj tawm tias qhov kev ua si nrov tawm tsam cua daj cua dub yuav tawm mus ntxov rau lub hlis tom ntej nrog qhov kev cia siab heev 1.0 hloov tshiab. Qhov kev hloov tshiab no yuav qhia txog hom kev ua si tshiab hu ua Poj huab tais Tes, uas yog tsim tshwj xeeb los tawm tsam cov neeg ua si paub txog nrog cov cai tshwj xeeb thiab khoom plig.

Tawm tsam cua daj cua dub, tau piav qhia tias yog "tus tsim lub nroog tsaus ntuj nti fantasy," ua rau cov neeg ua si hauv lub ntiaj teb tom qab apocalyptic uas lawv yuav tsum rov tsim kho kev vam meej nyob rau hauv lub ntsej muag ntawm kev puas tsuaj los nag. Raws li tus poj huab tais Viceroy, cov neeg ua si coj ntau pab pawg neeg muaj sia nyob nrog rau tib neeg, beavers, lizards, hma liab, thiab harpies. Ua ke, lawv yuav tsum tau rov qab muaj suab puam thiab muaj kev nyab xeeb rau tib neeg lub neej yav tom ntej.

Ib qho ntawm qhov zoo siab tshaj plaws ntawm qhov hloov tshiab yuav los tom ntej yog qhov sib ntxiv ntawm Poj huab tais Tes. Hom kev ua si no nthuav tawm cov neeg ua si nrog qhov kev sib tw kawg ntawm kev hloov kho Adamantine Foob hauv ib lub voj voog. Raws li qhov kev sib tw nyuaj tshaj plaws hauv qhov kev ua si, Poj huab tais Tes yuav thawb txawm tias cov neeg ua si muaj kev paub ntau tshaj plaws rau lawv qhov txwv.

Thaum lub sijhawm nws nkag mus rau thaum ntxov, Tawm tsam cua daj cua dub tau dhau los ua kev txhim kho tseem ceeb, nrog cov ntsiab lus hloov tshiab txhua ob lub lis piam. Cov kev hloov tshiab no tau coj ntau yam kev hloov pauv loj thiab me me rau qhov kev ua si, suav nrog kev sib ntxiv ntawm hom tshiab xws li Fox cov neeg thiab kev txhim kho rau qhov kawg ntawm kev ua si. Hooded Horse tau hais tias qhov kev hloov tshiab no yuav txuas ntxiv mus txog thaum qhov kev ua si tag nrho tso tawm.

Nrog nws cov kev ua si sib tw thiab cov lus piav qhia ntxim nyiam, Tawm tsam cua daj cua dub tau khaws cov kiv cua tshwj xeeb. Ntawm Chav, qhov kev ua si tau txais qhov zoo tshaj plaws cov neeg siv tshuaj xyuas qhov ntsuas ntawm 95% los ntawm ze li 14,500 kev tshuaj xyuas. Cov neeg ua si tau qhuas nws lub ntiaj teb kev tsim kho tshuab thiab kev ua si nyuaj.

Cov kiv cua ntawm Tawm Tsam Cua daj tuaj yeem tos ntsoov rau qhov kev ua si raug tso tawm thaum Lub Kaum Ob Hlis 8. Ntxiv rau qhov muaj nyob hauv Microsoft Store, qhov kev ua si kuj tseem yuav koom nrog PC Game Pass lub tsev qiv ntawv, ua tsaug rau kev koom tes tsis ntev los no nrog Microsoft. Qhov kev sib koom tes no yuav coj qhov kev ua si rau cov neeg tuaj saib ntau dua thiab muab Game Pass cov neeg siv nrog kev paub tshiab thiab zoo siab.

Txawm hais tias koj yog ib tus neeg ua si raws caij nyoog lossis tshiab rau ib hom ntawv, Tawm tsam cua daj cua dub qhov kev hloov tshiab yuav los tom ntej cog lus tias yuav xa cov kev ua si uas tsis nco qab. Npaj los ntsib cov kev cov nyom ntawm lub ntiaj teb ravaged thiab rov tsim kho kev vam meej tawm tsam txhua qhov sib txawv.

FAQ

1. Dab tsi tiv thaiv cua daj cua dub?

Tawm tsam cua daj cua dub yog qhov kev ua yeeb yaj kiab tsaus ntuj hauv nroog tsim kev ua si uas cov neeg ua si rov tsim kev vam meej hauv lub ntiaj teb tom qab apocalyptic plagued los ntawm cov nag tsis tu ncua.

2. Thaum twg yuav tawm tsam cua daj cua dub tawm thaum ntxov?

Tawm tsam cua daj cua dub tau teeb tsa tawm thaum ntxov thiab tso nws qhov hloov tshiab 1.0 thaum Lub Kaum Ob Hlis 8.

3. Hom kev ua si tshiab hu ua dab tsi?

Hom kev ua si tshiab yog hu ua Poj huab tais Tes thiab tau tsim tshwj xeeb los tawm tsam cov neeg paub txog nrog cov cai tshwj xeeb thiab khoom plig.

4. Lub platform twg yuav tawm tsam cua daj cua dub muaj nyob rau?

Tawm tsam cua daj cua dub yuav muaj nyob rau ntawm Microsoft Store thiab tseem yuav suav nrog hauv PC Game Pass lub tsev qiv ntawv.

5. Dab tsi hloov tshiab tau ua thaum lub sijhawm nkag mus rau thaum ntxov?

Thaum lub sij hawm nkag mus rau thaum ntxov, Tawm tsam cua daj cua dub tau txais cov ntsiab lus tsis tu ncua, suav nrog kev sib ntxiv ntawm hom tshiab thiab kev txhim kho rau kev ua si kawg.

Qhov chaw: [IGN](https://www.ign.com/)