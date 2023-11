Microsoft Emerges Victorious nyob rau hauv Wake of OpenAI Shake-Up

By

Tom qab kev tshem tawm tsis ntev los no ntawm CEO Sam Altman, OpenAI pom nws tus kheej ntawm txoj kev sib tshuam, tawm hauv lub tuam txhab yav tom ntej tsis paub meej. Nrog ntau tus neeg ua haujlwm xav tias yuav ua raws Altman rau Microsoft, OpenAI qhov kev cia siab ib zaug zoo li yuav dim. Tsis tas li ntawd, ib daim ntawv cog lus pom zoo tso cai rau cov neeg sab hauv kom tau nyiaj tawm ntawm kev ncaj ncees ntawm $ 86 billion tus nqi tam sim no tsis zoo li yuav tshwm sim.

Txawm li cas los xij, thaum muaj kev kub ntxhov, muaj tus yeej meej: Microsoft. Txij li thaum cov xov xwm tawg, Microsoft lub lag luam peev nyiaj tau nce los ntawm qhov zoo siab $ 63 nphom. Qhov tseeb, lub tuam txhab cov khoom lag luam tau nce mus txog qhov siab tshaj plaws ntawm $ 378 ib feem ntawm hnub Monday lub sijhawm ua lag luam ib nrab hnub. Yog tias tus nqi tseem nyob rau theem no thaum lub lag luam kaw, Microsoft lub khw muag khoom yuav ncav cuag $ 2.82 trillion.

Qhov kev hloov pauv ntawm cov xwm txheej no yog qhov kev yeej tseem ceeb rau Microsoft thiab nws tus CEO, Satya Nadella. Txawm hais tias tau nqis peev $ 13 nphom hauv OpenAI thiab hnyav ua ke nws cov thev naus laus zis rau hauv Microsoft cov khoom, Nadella tau sawv los poob ntau tshaj plaws los ntawm Altman tawm mus. Tseeb tiag, thaum cov lus tshaj tawm mus rau pej xeem, Microsoft cov khoom lag luam tau poob 2% tam sim ntawd. Txawm li cas los xij, Nadella cov lus teb nrawm tau qhia nws txoj kev ua siab ntev thiab kev xav zoo.

Thaum ib tag hmo rau hnub Sunday, nws tau tshaj tawm tias nws tau ntiav Altman thiab yav dhau los OpenAI Thawj Tswj Hwm Greg Brockman los ua tus thawj coj tshiab AI tshawb fawb hauv Microsoft. Qhov kev npaj txhij txog no tau txais kev qhuas, nrog cov kws tshuaj ntsuam piav qhia tias nws yog "World Series of Poker txav mus rau lub hnub nyoog." Raws li qhov tshwm sim, Microsoft tam sim no muaj ob tus neeg muaj peev xwm los ntawm OpenAI hauv qab nws tis, thaum OpenAI tau xaiv Emmett Shear, tus qub CEO ntawm Twitch, ua nws tus CEO ib ntus.

Txawm hais tias Microsoft cov khoom lag luam nce siab yog qhov ua tau zoo, cov kev cov nyom yuav nyob tom ntej. Lub tuam txhab tam sim no yog lub luag haujlwm tsim thiab pab nyiaj rau lub koom haum tshiab AI tshawb fawb coj los ntawm Altman thiab Brockman. Tsis tas li ntawd, muaj qhov ua tau ntawm cov ntawv cog lus uas twb muaj lawm uas Microsoft yuav tau hwm. Txawm li cas los xij, Microsoft lub siab tawv thiab cov tswv yim ua haujlwm tau tso lub tuam txhab ua tus neeg tseem ceeb tom qab OpenAI qhov kev kub ntxhov.

FAQ

Dab tsi cuam tshuam qhov kev tshem tawm ntawm Sam Altman muaj rau OpenAI?

Kev tshem tawm ntawm Sam Altman ua tus CEO ntawm OpenAI tau ua rau lub tuam txhab yav tom ntej tsis meej thiab tau nug txog nws txoj kev muaj peev xwm.

Microsoft tau txais txiaj ntsig li cas los ntawm OpenAI co-up?

Nyob rau hauv lub wake ntawm OpenAI co-up, Microsoft tau ntsib ib tug tseem ceeb nce nyob rau hauv nws cov lag luam peev, ntxiv $63 billion. Qhov kev vam meej no yog los ntawm Microsoft lub tswv yim teb rau qhov xwm txheej.

Leej twg yog Microsoft ntiav los ntawm OpenAI?

Microsoft tau ntiav Sam Altman thiab yav dhau los OpenAI Thawj Tswj Hwm Greg Brockman los ua tus thawj coj tshiab AI tshawb fawb hauv lub tuam txhab.

Leej twg yog tus CEO ntawm OpenAI tom qab Sam Altman tawm mus?

Emmett Shear, tus qub CEO ntawm Twitch, tau raug xaiv los ua tus CEO ntawm OpenAI.