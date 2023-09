Meta Quest Hloov Kho Qhia Tawm Cov Nta Tshiab Zoo Siab

By

Meta tsis ntev los no tau tshaj tawm nws v57 software hloov tshiab rau Meta Quest headsets, nqa ntau yam tshiab los txhim kho cov neeg siv kev paub. Qhov kev hloov tshiab suav nrog ntau qhov kev xaiv kho kom haum rau avatars, cov lus tsis xa tawm, kev sib txuas hauv pab pawg, txhim kho lub peev xwm ntawm qhov chaw, thiab rov ua dua Kev Tshawb Fawb pub.

Ib qho ntawm qhov tseem ceeb ntxiv yog qhov kev xaiv avatar kho kom zoo dua. Cov neeg siv tam sim no tau nkag mus rau cov xim sliders los tsim lawv cov xim tawv nqaij, xim plaub hau, thiab xim plaub muag. Qhov no tso cai rau kom pom tseeb dua ntawm tus neeg siv lub neej tiag tiag. Meta kuj tau ntxiv cov pleev xim tshiab thiab xim ntsej muag.

Hauv kev hloov tshiab dhau los, Meta tau qhia txog lub cev tshiab, txhim kho cov plaub hau thiab khaub ncaws textures, thiab txawm muab avatars ceg. Cov kev txhim kho no tau txais txiaj ntsig zoo, thiab kev txhim kho txuas ntxiv hauv tus tsim tus avatar txuas ntxiv txhim kho tag nrho cov kev paub dhau los.

Lub unsend message feature yog lwm qhov ntxiv ntxiv. Cov neeg siv tam sim no muaj peev xwm tsis xa cov duab ob qho tib si hauv VR thiab Meta Quest mobile app. Cov yam ntxwv no tso cai rau kev tswj hwm ntau dua ntawm kev sib tham thiab ua rau tus neeg xa ntawv rov thim cov lus. Tsis tas li ntawd, tus xa thiab tus neeg txais yuav raug ceeb toom thaum cov lus tsis xa.

Txhawm rau pab txhawb kev sib cuam tshuam pab pawg, Meta tau qhia txog kev sib txuas ntawm pab pawg. Cov neeg siv tau yooj yim caw cov phooj ywg los koom nrog lawv pab pawg los ntawm kev tsim qhov txuas thiab sib koom hauv VR lossis ib qho kev xa xov. Qhov no ua rau nws yooj yim dua los txuas thiab koom tes nrog cov phooj ywg hauv kev muaj tiag virtual.

Horizon Home, qhov chaw virtual uas cov neeg siv tuaj yeem mus ntsib ib leeg lub tsev, tam sim no tso cai rau kev txav chaw dawb. Qhov no txhais tau tias cov neeg siv tuaj yeem tshawb xyuas lawv lub tsev virtual los ntawm kev xa xov tooj dawb hauv ib puag ncig hauv Tsev. Los ntawm nias tus maub los thumbstick rau pem hauv ntej thiab tsom mus rau qhov chaw hauv Tsev, cov neeg siv tuaj yeem txav mus los thiab pom txhua lub ces kaum ntawm lawv qhov chaw virtual.

Meta kuj tau ua ob peb lwm yam me me hloov tshiab los txhim kho cov neeg siv kev paub. Kev Tshawb Fawb pub tau rov ua dua tshiab raws li Horizon Feed, tso cai rau kev sib xws nrog Horizon Worlds branding. Cov neeg siv tam sim no tuaj yeem kaw lub suab microphone los ntawm lub neej ntawd thaum kaw cov yeeb yaj kiab thiab siv ntau lub apps ib txhij, hloov ntawm cov kev pom seamlessly. Tsis tas li ntawd, ciam teb ceeb toom tau raug kaw hauv qee lub apps nrog kev sib xyaw ua ke kom tsis txhob muaj kev cuam tshuam.

Qhov hloov tshiab v57 tam sim no tau dov tawm rau Meta Quest Pro thiab Meta Quest 2 lub mloog pob ntseg, nrog rau cov yam ntxwv ntxiv yuav tsum tau nthuav tawm ntawm Meta qhov kev sib txuas yav tom ntej. Nrog rau cov kev ntxiv tshiab no, Meta txuas ntxiv txhim kho nws qhov kev muaj tiag virtual platform thiab muab cov neeg siv nrog kev paub ntau dua thiab kho tau.

