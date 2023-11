Lub Npe Tshiab: Tshawb nrhiav qhov cuam tshuam ntawm Steam Deck OLED's 90 Hz Screen ntawm Input Lag

By

Hauv kev txheeb xyuas Digital Foundry tsis ntev los no, qhov cuam tshuam ntawm kev hloov kho 90 Hz npo ntawm Chav Dej OLED cov tswv yim lag luam tau tshwm sim. Los ntawm kev siv Nvidia's Latency and Display Analysis Tools, pab pawg tau sim ob lub reflex-hnyav ua si, Doom Eternal thiab Crysis 3 Remastered, los txiav txim siab qhov cuam tshuam ntawm kev ua haujlwm.

Thaum khiav ntawm 90 fps, Steam Deck OLED nthuav tawm qhov kev txhim kho tseem ceeb tshaj plaws hauv cov tswv yim lag luam. Piv nrog rau 60 fps LCD version, qhov nruab nrab txo qis hauv cov tswv yim lag luam yog 26.1 ms rau Doom Eternal thiab 32.5 ms rau Crysis 3. Qhov kev txo qis no tuaj yeem raug ntaus nqi, ib feem, rau cov ncej nrawm dua tshiab ntawm OLED zaub.

Interestingly, qhov kev ntsuam xyuas kuj pom cov tswv yim lag txhim kho txawm tias thaum ob qho tib si OLED thiab LCD ua haujlwm ntawm tib tus ncej tus nqi. Nrog rau ob qho tib si teem rau 60 fps, OLED tau pom qhov txo qis ntawm 8.5 ms hauv cov tswv yim lag luam rau Doom Eternal thiab qhov txo qis 11.3 ms rau Crysis 3. Qhov kev txhim kho lag luam tau tshaj tawm ntawm tus nqi qis dua, mus txog ntau dua 20 ms thaum kev ua si dipped mus rau 40. mus rau 45 fps ntau yam.

Txawm hais tias cov kev txhim kho no yuav zoo li tsawg dua piv rau tib neeg lub sijhawm cov tshuaj tiv thaiv, lawv tseem tuaj yeem cuam tshuam rau tag nrho cov kev xav thiab kev ua haujlwm ntawm lub cev. Cov kev hloov me me hauv cov tswv yim lag luam tuaj yeem txhim kho "snappiness" ntawm kev paub txog kev ua si.

Lwm qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb nrhiav los ntawm kev tshuaj xyuas qhia tias kev hloov kho firmware tuaj yeem ua lub luag haujlwm hauv cov tswv yim lag luam sib txawv ntawm OLED thiab LCD versions ntawm Steam Deck. Thaum kuaj cov laus LCD version nrog outdated firmware, Digital Foundry tau pom cov txiaj ntsig lag luam uas yog 8 txog 42.4 ms qeeb dua li qhov ua tiav nrog cov firmware tshiab.

Valve nquag ua haujlwm ntawm kev txhim kho ntxiv rau LCD version ntawm Chav Dej, suav nrog txo cov tswv yim lag luam. Nrog rau kev hloov kho firmware tsis tu ncua, nws muaj peev xwm hais tias lub sijhawm teb ntawm LCD cov lus yuav txo qis mus ntxiv, txhim kho kev ua si rau cov neeg siv.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. Dab tsi yog input lag?

Input lag yog hais txog qhov qeeb ntawm thaum tus neeg siv nkag mus rau ib qho lus txib thiab thaum lub kaw lus teb rau cov lus txib ntawd. Hauv kev ua si, cov tswv yim lag luam tuaj yeem cuam tshuam qhov kev teb thiab kev xav ntawm gameplay.

2. Steam Deck OLED's 90 Hz screen cuam tshuam li cas rau cov tswv yim lag luam?

Steam Deck OLED's upgraded 90 Hz npo tau pom los txo cov tswv yim lag luam piv rau 60 Hz LCD version. Kev ua si ntawm tus ncej siab dua ntawm OLED zaub ua rau muaj kev txhim kho tseem ceeb hauv kev lag luam tawm tswv yim.

3. Cov tswv yim lag luam puas tseem tuaj yeem pom thaum ob qho tib si OLED thiab LCD units tau teeb tsa rau tib tus ncej tus nqi?

Yog lawm, kev sim tau pom tias txawm tias ob qho tib si OLED thiab LCD units tau khiav ntawm tib tus ncej tus nqi, OLED tseem qhia tau tias txo cov tswv yim lag luam. Qhov no qhia tias qhov sib txawv ntawm cov khoom siv sib txawv ntawm ob lub versions ua lub luag haujlwm hauv kev ua haujlwm zoo dua.

4. Puas yog firmware hloov tshiab lub luag haujlwm rau kev nkag lag luam sib txawv ntawm OLED thiab LCD versions?

Digital Foundry qhov kev tshuaj xyuas qhia tias kev hloov kho firmware tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam kev sib txawv ntawm OLED thiab LCD versions ntawm Steam Deck. Cov qub versions ntawm lub LCD firmware ua rau qeeb input lag kev ua tau zoo piv rau cov tshiab firmware. Valve nquag ua haujlwm ntawm kev txhim kho cov tswv yim lag luam los ntawm kev hloov kho firmware rau LCD version ntawm Steam Deck.