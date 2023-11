Tshiab Apple M3 MacBook Pro: Txhim kho kev ua tau zoo ntawm tus nqi luv

Yog tias koj tau pom tus tshiab Apple 14-nti M3 MacBook Pro, tam sim no yog koj lub sijhawm los cawm. Amazon tam sim no muab tus nqi poob rau ntawm tus qauv nkag, uas muaj 8-core CPU thiab 10-core GPU. Thawj tus nqi ntawm $ 1,599, tam sim no koj tuaj yeem tau txais nws rau $ 1,449 xa khoom. Qhov ntawd yog $150 luv nqi ntawm lub laptop tsis ntev los no.

Tab sis cov nyiaj khaws cia tsis tso tseg. Tus qauv siab 1TB kuj tseem muag rau $ 1,649, nqis los ntawm $ 1,799. Yog li txawm hais tias koj tab tom nrhiav rau ntau qhov chaw cia lossis kev xaiv nyiaj txiag, muaj kev pom zoo rau koj.

Dab tsi teeb tsa tus tshiab M3 MacBook Pro sib nrug ntawm nws cov neeg ua ntej? Apple tau tshaj tawm M3 nti tshiab, lawv thawj 3nm nti rau hnub tim. Nrog 8-core CPU, 10-core GPU, thiab 16-core Neural Cav, lub xov tooj ntawm tes no muab Apple qhov kev ua tau zoo tshaj plaws. Nws yog qhov zoo tshaj plaws rau kev ua haujlwm txhua hnub thiab tuaj yeem ua haujlwm rau cov haujlwm xws li kho cov duab siab thiab 4K cov yeeb yaj kiab tau yooj yim.

Tsis tas li ntawd, M3 MacBook Pro nta zoo kawg nkaus Liquid Retina XDR zaub nrog ProMotion 120Hz refresh tus nqi thiab kev txhawb nqa rau P3 dav xim gamut. Qhov chaw Dub xim tshiab ntxiv qhov kov ntawm kev ua kom zoo, thaum Thunderbolt ports, 8K HDMI tso zis, thiab SD daim npav qhov ua kom muaj kev sib txuas rau txhua qhov koj xav tau multimedia.

Nrog nws cov qauv tsim hluav taws xob zoo, MacBook Pro tuaj yeem xa cov kev ua tau zoo tshaj plaws hauv ib hnub, txawm tias koj siv roj teeb lossis ntsaws.

Cov Lus Nug

1. Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm M3 MacBook Pro tshiab?

Lub ntsiab feature ntawm M3 MacBook Pro tshiab yog nws cov kev ua tau zoo nrog M3 nti tshiab, muab 8-core CPU, 10-core GPU, thiab 16-core Neural Engine.

2. Kuv tuaj yeem txuag tau npaum li cas ntawm qhov nkag-qib M3 MacBook Pro?

Koj tuaj yeem txuag tau $ 150 ntawm qhov nkag-qib M3 MacBook Pro, nrog tus nqi poob ntawm $ 1,599 txog $ 1,449.

3. Puas muaj qhov muag ntawm 1TB qauv ntawm M3 MacBook Pro?

Yog lawm, 1TB qauv ntawm M3 MacBook Pro kuj tseem muag rau $ 1,649, nqis los ntawm nws tus nqi qub ntawm $ 1,799.

4. Dab tsi yog qhov standout nta ntawm M3 MacBook Pro?

M3 MacBook Pro nta zoo kawg nkaus Liquid Retina XDR zaub, ProMotion 120Hz refresh tus nqi, Thunderbolt ports, 8K HDMI tso zis, thiab SD daim npav qhov. Nws kuj los nyob rau hauv ib tug sleek Space Black colorway.