Qhia txog Kev Txhim Kho Pixel Lub Koob Yees Duab App nrog Cov Nta Tshiab Zoo Siab

Google lub npe nrov Pixel Lub Koob Yees Duab app tau muab qhov kev hloov kho tam sim no, muab cov neeg siv nrog kev paub txog kev yees duab thiab yees duab zoo dua. Qhov kev tsim kho tshiab kawg no muaj qhov yooj yim slider, tso cai rau kev hloov pauv ntawm cov duab thiab yees duab hom. Nrog rau qhov slider no, cov neeg siv yuav pom lub pob tshiab Duab / Video Chaw nyob ntawm sab laug thiab, tshwj xeeb tshaj yog ntawm Pixel 8 Pro, Pro Controls khawm ntawm sab xis.

Kev sib koom nrog cov neeg siv lus tawm tswv yim thiab siv qhov kev nce qib thev naus laus zis tshiab, Pixel Lub Koob Yees Duab app tam sim no khav theeb tus neeg siv nkag siab zoo. Txawm hais tias koj tab tom ntes cov sijhawm muaj txiaj ntsig nrog cov duab zoo nkauj lossis tua cov yeeb yaj kiab zoo, qhov hloov tshiab no ua kom yooj yim tshaj plaws thiab yoog raws.

Cov kev taw qhia ntawm Cov Duab / Video Chaw khawm tso cai rau cov neeg siv los kho lawv lub koob yees duab nyiam nrog yooj yim. Tsuas yog tus kais yooj yim xwb, koj tuaj yeem kho ntau lub koob yees duab teeb tsa kom haum rau koj tus kheej nyiam. Los ntawm qhov raug thiab dawb tshuav nyiaj li cas rau kab kab sib chaws thiab lub sijhawm teem sijhawm, Pixel Lub Koob Yees Duab app tso cai rau koj los tswj hwm koj cov kev yees duab thiab yees duab.

Lub Pixel 8 Pro siv qhov kev paub dhau los no ib kauj ruam ntxiv nrog ntxiv ntawm Pro Controls khawm. Qhov tshwj xeeb tshwj xeeb no muab cov kws yees duab tshaj lij thiab cov kws yees duab yees duab nrog cov kev teeb tsa siab thiab kev tswj hwm, ua rau lawv tuaj yeem ntes lub sijhawm zoo siab nrog qhov tsis sib haum xeeb thiab muaj tswv yim. Los ntawm phau ntawv qhia kev tsom xam thiab kev hloov ceev ceev rau cov kev xaiv video formatting, Pixel 8 Pro ua kom cov kws tshaj lij muaj cov cuab yeej uas lawv xav tau kom ua tiav lawv lub zeem muag zoo nkauj.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. Kuv yuav hloov li cas ntawm cov duab thiab yees duab hom hauv Pixel Camera app?

Txhawm rau hloov pauv ntawm Cov Duab thiab Video hom, tsuas yog siv cov slider uas tau muab rau hauv kev tsim kho tshiab ntawm Pixel Camera app. Xaub nws mus rau hom xav tau, thiab koj lub koob yees duab yuav tam sim hloov mus rau hom ntawd.

2. Kuv puas tuaj yeem kho lub koob yees duab teeb tsa hauv Pixel Camera app?

Yog lawm, qhov hloov tshiab Pixel Lub Koob Yees Duab app tso cai rau kev hloov kho lub koob yees duab teeb tsa. Los ntawm kais rau ntawm lub pob Yees Duab / Video Chaw, koj tuaj yeem nkag mus rau ntau yam kev xaiv los kho qhov raug, qhov nyiaj tshuav dawb, kab kab sib chaws, thiab ntau dua.

3. Dab tsi yog Kev Tswj Xyuas Pro hauv Pixel 8 Pro?

Pro Controls feature, tshwj xeeb rau Pixel 8 Pro, muab cov chaw siab tshaj thiab kev tswj hwm tsim los rau cov kws yees duab thiab cov kws yees duab. Nws suav nrog cov kev xaiv rau kev ceev ceev, kev hloov kho ceev ceev, thiab kev ua haujlwm qib video formatting.

4. Puas yog lub Pixel Lub Koob Yees Duab app rov tsim dua tshiab ntawm txhua lub Pixel li?

Thaum lub Pixel Lub Koob Yees Duab Zoo Tshaj Plaws yog muaj nyob rau hauv feem ntau Pixel li, Pro Controls feature tshwj xeeb rau Pixel 8 Pro. Cov neeg siv ntawm lwm tus qauv Pixel tseem tuaj yeem txaus siab rau kev txhim kho interface thiab kev ua haujlwm ntawm cov tshiab app.