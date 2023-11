BMW E46 M3 tau txais Beastly Upgrade nrog V10 Fais Fab

By

Kev sib pauv cav tau dhau los ua ib qho kev nyiam hauv zej zog BMW, nrog rau cov neeg nyiam mus tas li nrhiav thawb lawv cov Bimmers uas lawv hlub mus rau qib tshiab ntawm kev ua tau zoo. Thaum peb tau pom peb qhov ncaj ncees ntawm kev hloov lub cav, qhov project tshwj xeeb no coj nws mus rau theem tshiab tag nrho.

Lub hnub qub ntawm daim vis dis aus no yog BMW E46 M3 dub, lub tsheb twb paub txog nws lub zog thiab kev ua tau zoo. Nruab nrog 3.2-liter inline-rau lub cav, E46 M3 tsis muaj kev cuam tshuam ntawm txoj kev. Txawm li cas los xij, tus tswv ntawm M3 no xav ua nws ib kauj ruam ntxiv thiab unleash txawm ntau horsepower thiab excitement.

Hloov chaw ntawm kev xaiv ib txwm siv lub cav sib pauv, tus tswv txiav txim siab mus rau tag nrho thiab hloov lub cav 5.0-liter V10 los ntawm E60 M5. Qhov no V10 lub hwj chim, tsuas yog V10 tsim los ntawm BMW, xa cov khoom tso tawm ntawm 500 horsepower thiab 384 lb-ft ntawm torque. Tab sis qhov ntawd tsis txaus rau tus tswv. Nrog rau ob peb qhov kev hloov kho, suav nrog daim ntawv qhia lub cav hloov kho, qhov no Beastly M3 tam sim no tsim nyob ib ncig ntawm 520 horsepower.

Dab tsi tiag tiag teeb tsa qhov kev ua tau zoo no sib txawv yog qhov kev xaiv ntawm kev sib kis. Lub cav V10 tau sib raug zoo rau E92-sourced dual-clutch kis tau tus mob, nce kev tsav tsheb mus rau qib tshiab. Raws li cov vis dis aus coj peb mus rau ntawm lub voj voog zoo siab nyob ib puag ncig Nurburgring, nws dhau los ua kom pom tseeb tias qhov M3 no tsis yog koj lub tsheb nruab nrab.

Nrog nws qhov ceev tsis txaus ntseeg thiab lub suab ntawm V10 lub cav nrov nrov, BMW E46 M3 sawv ntawm cov tsheb ua haujlwm ntawm txoj kev. Nws yooj yim overtakes cov neeg sib tw nrog yooj yim, tawm hauv kev xav mus ntev. Qhov no tsis yog thawj zaug uas peb tau pom BMW V10 qhov project, tab sis nws yeej ntxiv rau cov npe loj hlob ntawm kev sib pauv cav zoo nkauj uas thawb cov ciam teb ntawm qhov uas BMW tuaj yeem ua tiav.

FAQ:

Q: Tus tswv ntawm lub cav dub BMW E46 M3 pauv li cas?

A: Tus tswv hloov tus thawj inline-rau lub cav nrog 5.0-liter V10 cav los ntawm E60 M5.

Q: Ntau npaum li cas horsepower puas hloov kho BMW E46 M3 tsim?

A: Nrog rau qee qhov kev hloov kho, qhov hloov kho M3 tam sim no tsim ib puag ncig 520 horsepower.

Q: Yuav ua li cas kis tau tus mob yog V10 engine mated rau?

A: Lub cav V10 txuas nrog E92-qhov chaw kis tau tus mob dual-clutch, txhim kho kev tsav tsheb tag nrho.