LG SMART Monitors tshiab nrog cov yam ntxwv zoo rau kev tsim khoom thiab kev sib txuas

By

LG Electronics tsis ntev los no tau tshaj tawm nws cov kab ntawv tshiab ntawm SMART Monitors rau xyoo 2023. Ntawm cov kev tshaj tawm tshiab yog 32SR50F thiab 27SR50F qauv, tam sim no muaj rau kev yuav khoom. Lub hom phiaj ntawm kev txhim kho cov khoom tsim tau thiab muab kev sib txuas zoo sib xws, cov saib xyuas no tau tsim los ua kom tau raws li cov kev xav tau hloov zuj zus ntawm kev ua haujlwm nyob deb thiab kev lom zem streaming.

Ib qho tseem ceeb ntawm cov saib no yog lawv cov kev ua tau zoo IPS cov lus qhia uas txhawb nqa HDR 10, xa cov duab zoo dua qub thiab zoo. Txawm hais tias koj tab tom koom nrog cov rooj sib tham hauv virtual lossis tsuas yog tshawb xyuas lub vev xaib, qhov pom tau zoo dua los ntawm cov saib 1080p no yuav txhim kho koj qhov kev pom. Tus qauv 27-nti, nrog nws tus qauv zoo tsis muaj ciam teb, ntxiv qhov kov ntawm sleek thiab minimalistic aesthetics rau txhua qhov chaw ua haujlwm.

Khiav ntawm LG's webOS 23 platform, SMART Monitors muab kev yooj yim thiab yooj yim nkag mus rau ntau yam kev siv streaming thiab tus kheej cov lus pom zoo los ntawm webOS Hub. Lub Tsev Board feature tshwj xeeb tshaj yog nthuav, muab cov kev ua kis las tus kheej thiab cov ntawv ua kis las tuaj yeem kho tau. Cov neeg nyiam ua kis las tuaj yeem hloov kho nrog lawv cov pab koomtes nyiam, kev ua si tom ntej, thiab cov txheeb cais tseem ceeb. Cov saib kuj suav nrog LG Mood Music muaj nuj nqi, ua tus DJ tus kheej los ntawm kev tsim playlists raws li tus neeg siv lub suab paj nruag nyiam.

Rau cov neeg tsom mus rau cov khoom tsim tau, LG SMART Monitors tuaj nruab nrog tsim-hauv LG Home Office software. Txhawb ntau yam kev ua tau zoo xws li Microsoft 365 thiab Google Calendar, cov saib xyuas no txhim kho kev ua haujlwm zoo. Tsis tas li ntawd, lawv pab txhawb cov ntsiab lus sib koom los ntawm cov cuab yeej ntse los ntawm AirPlay 2 thiab Miracast, tshem tawm qhov xav tau rau kev sib txuas ncaj qha PC.

Tsis tas li ntawd, cov saib no ua haujlwm zoo li lub tsev ntse ntse, sib xws nrog LG's ThinQ Home Hub. Cov neeg siv tau yooj yim saib xyuas thiab tswj cov khoom siv hauv tsev IoT zoo li lub tub yees thiab lub tshuab ntxhua khaub ncaws los ntawm ThinQ app. Qhov kev sib koom ua ke no hloov cov saib mus rau hauv cov ntsiab lus tswj hwm hauv nruab nrab rau lub tsev txuas nrog.

Khoom Specifications:

- LG SMART Monitor (32SR50F)

- Loj / daws teeb meem: 31.5-nti / FHD (1,920 x 1080)

- Xim Gamut: sRGB 99%, NTSC 72%

- HDR: HDR 10

- Rov qab tus nqi / Lub Sijhawm Teb: 60Hz / 8ms

- Interface: USB Hom-C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

- Hais lus: 5W (x2)

- Smart Feature/Service: webOS 23, Microsoft Office, Voice Assistant (LG ThinQ, Alexa), Txawb Casting / Mirroring (AirPlay 2 / ScreenShare)

- Accessory: HDMI / Dawb Chaw Taws Teeb Tswj

- LG SMART Monitor (27SR50F)

- Loj / daws teeb meem: 27-nti / FHD (1,920 x 1080)

- Xim Gamut: sRGB 99%, NTSC 72%

- HDR: HDR 10

- Rov qab tus nqi / Lub Sijhawm Teb: 60Hz / 14ms

- Interface: HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

- Hais lus: 5W (x2)

- Smart Feature/Service: webOS 23, Microsoft Office, Voice Assistant (LG ThinQ, Alexa), Txawb Casting / Mirroring (AirPlay 2 / ScreenShare)

- Accessory: HDMI / Dawb Chaw Taws Teeb Tswj

Tus qauv 32SR50F muaj rau kev yuav ntawm $ 229, thaum tus qauv 27SR50F tuaj yeem tau txais rau $ 199 xwb. Ob qho qauv tuaj nrog 1 Xyoo Cov Khoom thiab Kev Ua Haujlwm Ua Haujlwm.

FAQ:

Q: Dab tsi yog qhov zoo tshaj plaws ntawm LG SMART Monitors?

A: LG SMART Monitors muab kev ua haujlwm siab nrog HDR 10 kev txhawb nqa, tsim-hauv LG Home Office software rau kev tsim khoom, muaj peev xwm sib faib cov ntsiab lus, thiab kev ua haujlwm hauv tsev ntse.

Q: Tus nqi rau 32SR50F thiab 27SR50F yog dab tsi?

A: Lub 32SR50F yog tus nqi ntawm $229, thaum lub 27SR50F muaj rau $199.

Q: Puas yog cov saib xyuas tau txais kev lees paub?

A: Yog lawm, ob qho tib si qauv tuaj nrog 1 Xyoo Yam Khoom thiab Kev Ua Haujlwm Ua Haujlwm.