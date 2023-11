Tsab xov xwm tshiab: Qhov nce ntawm Nqis thiab Hwj Chim Pob Ntseg

By

Cov xov xwm zoo rau cov neeg nyiam suab paj nruag thiab cov neeg siv thev naus laus zis zoo ib yam: lub mloog pob ntseg pheej yig tau nce mus txog qhov siab tshiab ntawm qhov ua tau zoo thiab kev ua tau zoo. Qhov tseeb tso tawm los ntawm Lenovo, lub ThinkPlus X16, piv txwv li cov qauv no, muab kev sib xyaw ua ke zoo kawg nkaus ntawm kev them taus thiab cov yam ntxwv siab heev. Tus nqi ib ncig ntawm US $ 16, ThinkPlus X16 poob rau hauv qeb ntawm pob nyiaj siv hauv pob ntseg, tab sis nws lub peev xwm nyob deb ntawm pheej yig.

Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm ThinkPlus X16 yog nws cov qauv tsim ib nrab-hauv-pob ntseg, ua kom muaj kev sib haum xeeb tsis ua rau tsis xis nyob hauv pob ntseg. Qhov tseeb, txhua lub pob hnyav tsuas yog 4.5 grams, ntxiv dag zog rau tag nrho kev nplij siab rau kev hnav ntev. Tab sis kev nplij siab tsis yog ib qho chaw uas cov pob ntseg no zoo heev.

Nruab nrog 14.2 hli tsav tsheb, ThinkPlus X16 muab lub suab zoo tshwj xeeb, ua kom pom tseeb thiab siab ncaj suab. Cov buds tseem muaj cov tswv yim muab tso rau microphones, kom ntseeg tau tias siv lead ua ntshiab hu zoo rau kev sib txuas lus tsis muaj teeb meem. Nrog lub roj teeb lub neej ntev txog 20 teev ntawm kev them nqi ib zaug, cov neeg siv tuaj yeem txaus siab mloog tsis muaj kev cuam tshuam txhua hnub.

Kev sib txuas yog lwm qhov chaw uas ThinkPlus X16 ci ntsa iab. Nrog Bluetooth 5.2 kev koom ua ke, lub earbuds muab seamless thiab txhim khu kev qha wireless sib txuas, muab kev paub tsis muaj teeb meem tiag tiag. Dab tsi teeb tsa cov pob ntseg sib nrug ntawm lwm tus hauv tib tus nqi ntau yog qhov suav nrog hom qis latency, ib qho tshwj xeeb feem ntau pom hauv cov qauv kim dua. Qhov no ua kom lub suab qeeb qeeb rau kev txhim kho audio-visual synchronization.

Ntxiv nrog rau nws cov yam ntxwv zoo kawg nkaus, ThinkPlus X16 boasts lub compact charging case thiab IPX4 water resistance rating, ua rau nws yog ib tug haum khub rau kev ua si sab nraum zoov. Lub intuitive kov tswj tso cai rau cov neeg siv zog tswj playback thiab lis hu thaum mus.

Hauv kev xaus, Lenovo ThinkPlus X16 piv txwv qhov kev loj hlob ntawm cov pob ntseg pheej yig uas muaj cov yam ntxwv zoo thiab kev ua tau zoo dua. Nrog nws cov qauv tsim, zoo nkauj zoo nkauj, roj teeb lub neej ntev, thiab cov kev xaiv sib txuas siab heev, ThinkPlus X16 ua pov thawj tias lub pob ntseg zoo tsis tas yuav tawg lub txhab nyiaj. Txhim kho koj qhov kev paub dhau los yam tsis tas rub koj lub hnab nyiaj.

FAQ

1. Tus nqi ntawm Lenovo ThinkPlus X16 yog dab tsi?

Lenovo ThinkPlus X16 yog tus nqi kwv yees li US $ 16, ua rau nws muaj kev xaiv pheej yig rau cov neeg siv khoom.

2. Lub roj teeb ntawm ThinkPlus X16 kav ntev npaum li cas?

ThinkPlus X16 muab txog li 20 teev ntawm roj teeb lub neej ntawm tus nqi tag nrho.

3. Puas yog ThinkPlus X16 muaj hom latency tsawg?

Yog lawm, ThinkPlus X16 nta hom qis latency, uas txo qis suab qeeb thiab txhim kho audio-visual synchronization.

4. Puas yog Lenovo ThinkPlus X16 dej resistant?

Yog lawm, ThinkPlus X16 muaj qhov ntsuas dej tsis zoo IPX4, ua rau nws tsim nyog rau kev ua si sab nraum zoov thiab tiv thaiv cov dej txaws.

