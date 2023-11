Tshiab Leaks qhia txog kev txhim kho zoo siab hauv ntiaj teb kev ua si

By

Kev xau tsis ntev los no tau teeb tsa lub zej zog kev ua si nrog kev zoo siab. Cov ntawv ceeb toom tau tshwm sim hais txog cov ntaub ntawv xa tawm rau Grand Theft Auto 5 uas qhia txog qhov muaj nyob ntawm zaj dab neeg tso tseg DLC ​​rau qhov kev ua si. Txawm hais tias cov ntsiab lus tseem tsis tau paub meej, qhov kev tshwm sim no tau ua rau muaj kev cia siab ntawm cov kiv cua txog dab tsi tuaj yeem muaj nyob hauv khw rau lub npe no.

Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog qhov kev tshawb pom ntawm kev xa mus rau qhov muaj peev xwm txuas ntxiv mus rau Bully, kev ua yeeb yam classic uas tau txais kev mob siab rau tom qab ntau xyoo. Hmoov tsis zoo, qhov project no tsis tau ua tiav, ua rau cov kiv cua xav tau kev lom zem ntau dua hauv ntiaj teb zoo nkauj ntawm Bullworth Academy. Cov xau tau rov ua rau muaj kev cia siab ntawm cov neeg nyiam, raws li tam sim no lawv xav txog qhov muaj peev xwm rov qab los rau lub Ntiaj Teb Bully.

Nyob rau hauv ib qho kev sib cais tab sis sib npaug sib npaug, tus neeg saib xyuas dav dawb hau tau dawm raws li qhov tam sim no-luag LinkedIn tshaj tawm uas tau nthuav tawm ntau lub npe tsis tau tshaj tawm los ntawm Gearbox Software. Cov npe suav nrog cov kev cia siab heev xws li Borderlands 4 thiab Tiny Tina's Wonderlands 2, nrog rau kev cog lus tshiab ntxiv rau Cov Kwv Tij hauv Arms franchise. Cov kev tshwm sim no tau ua rau muaj kev zoo siab ntawm cov kiv cua uas tsis tuaj yeem tos kom dhia dej rov qab mus rau hauv lub ntiaj teb kev ua si tsis zoo no.

Qhov txawv, nws zoo nkaus li tias lub zej zog kev ua si muaj peev xwm pom lwm qhov kev tso tawm tsis txaus siab. Taug kev Tuag: Destinies, luam tawm los ntawm tib lub tuam txhab ua lub luag haujlwm rau kev thuam King Kong kev ua si, tau tshaj tawm tias tau txais kev thuam zoo sib xws thiab kev lees paub tias yog qhov phem dua. Cov qauv kev npaj txhij txog no tau ua rau gamers nug txog kev tswj hwm kev coj ua zoo ntawm tus tshaj tawm thiab xav tau cov qauv zoo dua rau kev lag luam tag nrho.

Raws li cov xau no txuas ntxiv ua rau nyiam lub ntiaj teb kev ua si, cov neeg ua si tau mob siab rau tos cov lus pom zoo thiab cov ntsiab lus ntxiv los ntawm cov neeg tsim tawm. Nws yog lub sijhawm zoo siab los ua tus gamer, nrog rau cov kev xau no muab kev pom zoo rau yam nyob tom ntej hauv lub ntiaj teb kev hloov pauv ntawm kev ua si.

Cov Lus Nug

1. DLC yog dab tsi?

DLC stands rau "Downloadable Content." Nws hais txog cov ntsiab lus ntxiv uas tuaj yeem rub tawm thiab ntxiv rau kev ua yeeb yaj kiab tom qab tso tawm. DLC tuaj yeem suav nrog qib tshiab, cov cim, riam phom, lossis cov dab neeg uas txhim kho kev ua si.

2. Dab tsi yog qhov sequel?

Ib qho sequel yog qhov txuas ntxiv tom ntej lossis txuas ntxiv ntawm qhov kev ua yeeb yaj kiab tso tawm yav dhau los. Nws feem ntau tsim los ntawm zaj dab neeg, mechanics, thiab lub ntiaj teb tsim hauv thawj qhov kev ua si thiab muab cov neeg ua si tshiab taug txuj kev nyuaj thiab kev paub dhau los.

3. Dab tsi yog cult hit?

Ib tug cult hit hais txog kev ua haujlwm ntawm kev kos duab (qhov no, kev ua yeeb yaj kiab video) uas tau txais kev mob siab rau thiab mob siab rau hauv qab ntawm ib pawg me me ntawm cov kiv cua. Cult hits feem ntau muaj qhov tshwj xeeb lossis qhov tsis zoo uas cuam tshuam nrog lawv cov neeg tuaj saib thiab muaj kev cuam tshuam ntev, txawm tias lawv yuav tsis ua tiav qhov kev vam meej.

Qhov chaw:

- Piv txwv Source