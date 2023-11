Pasadena Tus Tswv Cuab Caw Zej Zog rau Hnub So Ib Xyoo Ntoo Tsob Ntoo Teeb Ceremony

Lub Nroog Pasadena zoo siab heev los tshaj tawm Tus Tswv Cuab Hnub So Ib Xyoo Tsob Ntoo Tsob Ntoo Ceremony, muaj nyob rau hnub Friday, Kaum Ob Hlis 1st, ntawm City Hall. Qhov kev tshwm sim uas xav tau heev, tuav los ntawm Tus Thawj Kav Tebchaws Victor M. Gordo, cog lus tias yuav tsis nco qab txog yav tsaus ntuj uas muaj hnub so zoo siab thiab ua koob tsheej rau tag nrho tsev neeg kom txaus siab.

Los ntawm 5-7 teev tsaus ntuj, cov neeg tuaj koom tuaj yeem koom nrog ntau yam kev ua ub no, suav nrog kev ua yeeb yam hauv zos los ntawm cov neeg hu nkauj thiab seev cev hauv zos nrog rau cov khoom siv tes ua rau cov menyuam yaus uas muab los ntawm Armory Center for the Arts. Qhov kev tshwm sim kuj tseem yuav muaj kev lom zem ua kom zoo siab thiab txawm tias muaj kev mus ntsib tshwj xeeb los ntawm Santa Claus nws tus kheej. Tsis txhob hnov ​​​​qab nqa koj lub koob yees duab los ntes cov hnub so zoo siab lub sijhawm ntawm ntau qhov chaw yees duab nyob thoob plaws qhov chaw.

Qhov tseem ceeb ntawm yav tsaus ntuj yuav yog Tus Tswv Cuab Gordo txoj kev teeb pom kev zoo ntawm Lub Nroog cov ntoo thaum 6 teev tsaus ntuj Kom ua kom pom kev zoo ntawm lub sijhawm no, nco ntsoov tuaj txog ntxov thiab ruaj ntseg qhov chaw tseem ceeb ntawm City Hall. Chaw nres tsheb muaj, tab sis nco ntsoov tuaj ua ntej kom muaj chaw ruaj ntseg.

Nyob rau hauv tus ntsuj plig ntawm kev muab, Pasadena Fire Department yuav sau nyiaj pub dawb rau txhua xyoo Spark of Love Toy Drive. Yog tias koj muaj txoj hauv kev, thov txiav txim siab nqa cov khoom ua si tshiab, cov khoom ua si, cov khoom ua si, lossis daim npav khoom plig los pab ua kom lub caij so kom kaj siab rau cov menyuam yaus thiab cov hluas hauv zos.

Rau cov neeg tsis tuaj yeem tuaj koom qhov kev tshwm sim ntawm tus kheej, tsis txhob txhawj! Ib daim vis dis aus ntawm lub koob tsheej yuav muaj nyob rau tom qab hnub, tso cai rau txhua tus tuaj yeem ntsib qhov kev zoo siab.

Txhawm rau qhia koj tus kheej cov teeb pom kev zoo ntoo thiab cov duab Santa, nco ntsoov sau lub nroog Pasadena ntawm Instagram, Facebook, thiab Twitter. Lawv yuav sib koom ntau npaum li cas ntawm cov festive captures li sai tau. Koj tseem tuaj yeem saib daim duab album xyoo tas los rau qhov pom ntawm lub sijhawm zoo nkauj uas qhov kev tshwm sim tuav.

Txuas nrog Lub Nroog Pasadena los ntawm kev mus saib lawv lub vev xaib ntawm CityOfPasadena.net lossis ua raws lawv hauv Twitter, Instagram, thiab Facebook. Yog tias koj muaj lus nug lossis xav tau kev pab, tsis txhob yig hu rau Lub Chaw Pabcuam Pej Xeem thaum lub sijhawm ua haujlwm ntawm (626) 744-7311.

Koom nrog Tus Tswv Cuab Gordo thiab tag nrho cov zej zog ntawm Tus Tswv Cuab Lub Caij So Ib Xyoo Tsob Ntoo Teeb Pom Kev Zoo rau yav tsaus ntuj, tsim kev nco mus ntev rau txhua tus. Nws yog ib qho kev tshwm sim uas koj yuav tsis xav nco!