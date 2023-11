Kev sib koom tes tshiab los txhim kho PV cog kev ua tau zoo

JinkoSolar Australia tsis ntev los no tau tshaj tawm txoj kev koom tes nrog Artificial Intelligence, Characterisation, Defects and Contacts (ACDC) pab pawg tshawb fawb ntawm University of New South Wales. Kev sib koom tes yog tsom mus rau kev hloov pauv kev ua haujlwm ntawm JinkoSolar cov thev naus laus zis thev naus laus zis thev naus laus zis, suav nrog lawv cov kev cia siab rau tiam tom ntej bifacial PERC thiab TOPCon modules.

Hloov chaw ntawm kev vam khom ib txwm siv, JinkoSolar tam sim no yuav siv cov kev txawj ntse ntawm ACDC pawg tshawb fawb hauv kev siv lub zog ntawm kev txawj ntse thiab tshuab kev kawm algorithms los saib xyuas thiab txhim kho kev ua tau zoo ntawm lawv cov PV nroj tsuag hauv lub sijhawm. Los ntawm muab cov ntaub ntawv tseem ceeb hluav taws xob thiab huab cua tsim los ntawm lawv cov qauv txuas ntxiv tom ntej, JinkoSolar yuav pab pawg tshawb fawb los tsim cov tswv yim tshiab rau kev ua kom muaj txiaj ntsig zoo thiab ua kom tag nrho cov khoom tsim tawm.

Nrog kev txhawb nqa los ntawm Australian Renewable Energy Agency, kev sib koom tes kuj nrhiav kev tsim kho lub xeev-of-the-art-kos duab saib xyuas kev lag luam tshwj xeeb rau cov nroj tsuag PV. Lub platform siab heev no yuav siv cov ntaub ntawv keeb kwm thiab kev kawm tshuab los txhim kho kev lag luam thiab kev saib xyuas (O&M) cov tswv yim. Los ntawm kev kwv yees cov av kom raug, tshawb xyuas cov qauv thiab kev ua haujlwm tsis zoo, thiab ua kom muaj kev tiv thaiv kev tiv thaiv, lub platform yuav tiv thaiv kev ua txhaum thiab xyuas kom cov nroj tsuag txuas ntxiv ua haujlwm ntawm lawv cov qib siab ua haujlwm.

Kev koom ua ke ntawm kev txawj ntse txawj ntse thiab tshuab kev kawm algorithms rau hauv kev siv photovoltaic yog ib kauj ruam tseem ceeb rau hauv kev lag luam hluav taws xob tauj dua tshiab. Qhov kev sib koom tes ntawm JinkoSolar Australia thiab ACDC pab pawg tshawb fawb tsis yog tsuas yog qhia lawv txoj kev cog lus rau kev tsim kho thev naus laus zis tab sis kuj tau cog lus tias yuav txhim kho kev ua tau zoo thiab kev ua haujlwm ntev ntawm lub hnub ci fais fab nroj tsuag.

Zuag qhia tag nrho, qhov kev sib koom tes zoo no sawv cev rau lub sijhawm zoo tshaj plaws los txhawb kev tshawb fawb txog kev tshawb fawb thiab cov thev naus laus zis siab heev, thaum kawg ua txoj hauv kev rau kev muaj txiaj ntsig zoo thiab muaj txiaj ntsig yav tom ntej hauv thaj chaw hnub ci zog.

FAQ

PERC technology yog dab tsi?

PERC sawv cev rau Passivated Emitter thiab Rov Qab Cell. Nws yog lub hnub ci tshuab thev naus laus zis uas txhim kho kev ua haujlwm ntawm lub hnub ci vaj huam sib luag los ntawm kev txo cov kev sib txuas rov qab ntawm qhov chaw tom qab.

Dab tsi yog bifacial modules?

Bifacial modules yog cov hnub ci vaj huam sib luag uas tuaj yeem tsim hluav taws xob los ntawm ob sab ntawm lub module. Lawv siv lub hnub ci los ntawm pem hauv ntej thiab tseem ntes cov teeb pom kev zoo los ntawm hauv av lossis ib puag ncig, ua kom lub zog tag nrho.

Kev txawj ntse li cas thiaj li txhim kho PV cog kev ua tau zoo?

Artificial txawj ntse, tshwj xeeb hauv tshuab kev kawm algorithms, tuaj yeem txheeb xyuas ntau cov ntaub ntawv sau los ntawm PV nroj tsuag thiab txheeb xyuas cov qauv thiab cov qauv. Qhov no ua rau muaj kev saib xyuas zoo, kev twv ua yuam kev raug, thiab kev ua kom zoo ntawm cov nroj tsuag kev ua tau zoo, thaum kawg ua kom muaj txiaj ntsig thiab tso tawm.