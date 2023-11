Puas yog Walmart 1 hauv ntiaj teb?

By

Puas yog Walmart yog tus #1 Retailer hauv ntiaj teb?

Hauv thaj chaw ntawm khw muag khoom, ob peb lub npe tau lees paub zoo li Walmart. Nrog nws lub logo xiav thiab daj nyob ib puag ncig adorning suav tsis txheeb storefronts, American multinational khw corporation tau dhau los ua lub npe tsev neeg. Tab sis puas yog Walmart tiag tiag tus naj npawb ib lub khw muag khoom hauv ntiaj teb? Cia peb delve rau hauv qhov tseeb thiab cov duab kom paub.

Cov Naj Npawb Hais Rau Lawv Tus Kheej

Walmart qhov loj me me thiab kev ncav cuag thoob ntiaj teb yog qhov tsis txaus ntseeg. Nrog ntau tshaj 11,500 lub khw muag khoom hauv 27 lub teb chaws, cov khw muag khoom loj tshaj plaws ntiav 2.3 lab tus neeg koom tes thoob ntiaj teb. Nws cov nyiaj tau los txhua xyoo ib txwm nyob ntawm qhov siab tshaj plaws hauv kev lag luam muag khoom, tshaj $ 500 nphom hauv xyoo tas los. Cov nuj nqis no yeej tso Walmart ua ib tus neeg tseem ceeb hauv kev muag khoom thoob ntiaj teb.

FAQ:

Q: "khoom muag" txhais li cas?

A: Kev muag khoom yog hais txog kev muag khoom lossis kev pabcuam rau cov neeg siv khoom, feem ntau los ntawm cov khw muag khoom lub cev lossis hauv online platforms.

Q: "Cov nyiaj tau los" txhais li cas?

A: Cov nyiaj tau los yog tag nrho cov nyiaj tau los ntawm lub tuam txhab los ntawm nws cov haujlwm ua lag luam, xws li kev muag khoom lossis kev pabcuam.

Kev sib tw thiab qeb duas

Thaum Walmart qhov loj thiab cov nyiaj tau los yog qhov zoo siab, nws ntsib kev sib tw nruj los ntawm lwm cov khw muag khoom loj. Amazon, piv txwv li, tau loj hlob sai los ua lub zog loj hauv kev lag luam muag khoom. Nrog nws txoj kev tswj hwm hauv kev lag luam e-lag luam thiab ntau yam khoom muag, Amazon tau nipping ntawm Walmart lub luj taws rau qhov chaw saum toj kawg nkaus.

Ntau yam qeb duas, xws li Fortune Global 500, muab kev pom rau lub ntiaj teb cov tuam txhab loj tshaj plaws. Thaum Walmart tau ua haujlwm ruaj khov rau txoj haujlwm saum toj kawg nkaus, nws yog ib qho tseem ceeb kom nco ntsoov tias cov qeb duas tuaj yeem sib txawv nyob ntawm cov qauv siv. Cov yam ntxwv xws li cov nyiaj tau los, cov nyiaj tau los, thiab kev lag luam peev tag nrho ua lub luag haujlwm hauv kev txiav txim siab lub tuam txhab qeb duas.

Q: Dab tsi yog "kev ua lag luam peev"?

A: Kev ua lag luam peev yog hais txog tag nrho tus nqi ntawm lub tuam txhab cov khoom lag luam zoo tshaj plaws. Nws yog xam los ntawm kev muab tus nqi tam sim no los ntawm tus naj npawb ntawm cov shares tseem ceeb.

xaus

Thaum Walmart lub ntiaj teb muaj nyob, cov nyiaj tau los, thiab txoj haujlwm ua lag luam yog qhov tsis txaus ntseeg, txawm tias nws tuav lub npe ntawm tus naj npawb ib tus neeg muag khoom hauv ntiaj teb yog cov ntsiab lus thiab nyob ntawm ntau yam. Lub khw muag khoom toj roob hauv pes yog hloov zuj zus mus tas li, nrog cov players tshiab tawm thiab cov uas twb muaj lawm hloov mus hloov cov neeg siv khoom xav tau. Txawm hais tias qhov qeb duas, Walmart qhov cuam tshuam rau kev lag luam muag khoom tsis tuaj yeem hais tsis tau, thiab nws txoj kev vam meej txuas ntxiv yog qhov ua pov thawj rau nws lub peev xwm ua tau raws li cov kev xav tau ntawm ntau lab tus neeg siv khoom thoob ntiaj teb.