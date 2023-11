Puas yog Walmart tseem loj hlob?

Nyob rau hauv ib qho kev hloov pauv ntawm cov khw muag khoom, ib lo lus nug uas feem ntau tshwm sim yog seb Walmart, lub khw muag khoom loj, puas tseem muaj kev loj hlob. Nrog kev nce ntawm kev lag luam e-lag luam thiab kev hloov pauv kev nyiam ntawm cov neeg siv khoom, nws yog qhov tseem ceeb rau kev tshuaj xyuas lub xeev tam sim no ntawm Walmart txoj kev loj hlob thiab nws cov kev cia siab yav tom ntej.

Lub Xeev tam sim no ntawm Walmart Txoj Kev Loj Hlob

Walmart, nrhiav tau nyob rau hauv 1962 los ntawm Sam Walton, tau ntev lawm ib tug tseem ceeb quab yuam nyob rau hauv lub khw muag khoom lag luam. Tau ntau xyoo, nws tau nthuav dav nws cov haujlwm thoob ntiaj teb, dhau los ua lub tuam txhab loj tshaj plaws hauv ntiaj teb los ntawm cov nyiaj tau los. Txawm li cas los xij, nrog kev nce ntawm kev yuav khoom hauv online thiab kev sib tw ntxiv los ntawm e-commerce loj xws li Amazon, Walmart tau ntsib cov kev cov nyom tshiab.

Txawm hais tias muaj cov kev cov nyom no, Walmart tau pom tias muaj kev tiv taus thiab hloov tau. Lub tuam txhab tau nqis peev ntau hauv nws lub peev xwm e-lag luam, tau txais cov khw muag khoom hauv online xws li Jet.com thiab Flipkart los txhawb nws cov digital muaj nyob. Qhov kev tawm tswv yim no tau them nyiaj, raws li Walmart qhov muag online tau ntsib kev loj hlob tseem ceeb hauv xyoo tas los no.

Tsis tas li ntawd, Walmart tau tsom mus rau kev nthuav dav nws txoj kev lag luam khoom noj khoom haus, uas tau ua pov thawj tias yog lub tswv yim zoo. Lub tuam txhab tau qhib ntau lub khw muag khoom Neighborhood Market thiab nthuav tawm cov kev pabcuam khoom noj khoom haus kom txaus siab rau cov kev hloov pauv ntawm cov neeg siv khoom. Qhov tseem ceeb ntawm cov khoom noj khoom haus no tau pab Walmart tuav nws txoj haujlwm ua tus muag khoom loj tshaj plaws hauv Tebchaws Meskas.

Lub neej yav tom ntej Prospects ntawm Walmart

Saib tom ntej, Walmart tseem tshawb nrhiav txoj hauv kev tshiab los txhawb kev loj hlob. Lub tuam txhab tau nqis peev hauv cov thev naus laus zis xws li automation thiab kev txawj ntse txawj ntse los txhim kho nws cov khoom siv thiab txhim kho cov neeg siv khoom. Tsis tas li ntawd, Walmart tab tom sim nrog cov khw muag khoom tshiab, xws li cov khw muag khoom yooj yim me thiab cov khw muag nyiaj tsis tshua muaj nyiaj, kom ua tau raws li cov neeg siv khoom sib txawv.

FAQ

Q: e-commerce yog dab tsi?

A: E-lag luam yog hais txog kev yuav thiab muag cov khoom thiab kev pabcuam hauv internet.

Q: Lub khw muag khoom yog dab tsi?

A: Lub khw muag khoom yog ib lub khw muag khoom uas muag khoom noj thiab lwm yam khoom siv hauv tsev.

Q: Dab tsi yog qhov khoom siv hluav taws xob?

A: Cov saw hlau xa khoom yog lub network ntawm cov koom haum koom nrog hauv kev tsim khoom, xa tawm, thiab muag khoom.

Q: Lub khw muag nyiaj tsis tshua muaj nyiaj yog dab tsi?

A: Cov khw muag nyiaj tsis tshua muaj nyiaj, tseem hu ua cov khw muag khoom siv hluav taws xob, siv thev naus laus zis los ua kom cov neeg siv khoom tuaj yeem mus yuav khoom thiab them nyiaj yam tsis tas yuav tsum muaj cov txheej txheem kuaj xyuas ib txwm muaj.

Hauv kev xaus, Walmart tseem tab tom loj hlob, txawm tias muaj kev sib tw los ntawm kev hloov pauv chaw muag khoom. Lub tuam txhab kev nqis peev hauv e-lag luam thiab nws txoj kev tsom mus rau kev nthuav dav nws cov khoom noj khoom haus tau ua pov thawj ua tiav. Nrog nws txoj kev cog lus rau kev tsim kho tshiab thiab hloov pauv tau, Walmart yog qhov chaw zoo los txuas ntxiv nws txoj kev loj hlob thiab tseem yog tus neeg tseem ceeb hauv kev lag luam muag khoom.