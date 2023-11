By

Puas yog Walmart tseem yog Asmeskas muaj?

Nyob rau hauv xyoo tas los no, muaj kev sib cav loj zuj zus nyob ib puag ncig cov tswv cuab ntawm Walmart, yog ib lub tuam txhab muag khoom loj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Nrog rau nws qhov kev tshwm sim loj heev thiab ncav cuag thoob ntiaj teb, ntau tus tau nug seb Walmart puas tseem tuaj yeem suav tias yog tuam txhab Asmeskas. Cia peb delve rau hauv cov ntsiab lus thiab tso qee qhov teeb meem ntawm qhov teeb meem no.

Walmart, tsim los ntawm Sam Walton hauv xyoo 1962, muaj qhov tsis txaus ntseeg tob hauv Tebchaws Meskas. Lub tuam txhab tau pib ua lub khw luv nqi me me hauv Arkansas thiab nthuav dav thoob plaws lub tebchaws, dhau los ua lub cim ntawm Asmeskas kev peev nyiaj txiag. Txawm li cas los xij, raws li Walmart txoj kev vam meej tau loj hlob, nws tau ua nws txoj kev xav thoob ntiaj teb. Niaj hnub no, lub khw muag khoom loj ua haujlwm hauv 27 lub teb chaws, ua haujlwm ntau lab tus tib neeg thoob ntiaj teb.

Thaum Walmart qhov kev nthuav dav dhau ntawm Asmeskas ciam teb tau ua rau muaj qhov tseem ceeb thoob ntiaj teb, nws yog ib qho tseem ceeb kom nco ntsoov tias lub tuam txhab tseem nyob hauv Tebchaws Meskas. Walton tsev neeg, cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Sam Walton, tseem tuav ib ceg txheem ntseeg tseem ceeb hauv lub tuam txhab. Qhov tseeb, lawv suav hais tias yog ib tsev neeg muaj nyiaj tshaj plaws hauv ntiaj teb, feem ntau vim lawv cov Walmart shares.

FAQ:

Q: Puas yog Walmart muaj cov tswv cuab txawv teb chaws?

A: Thaum Walmart tau nthuav dav thoob ntiaj teb, nws tseem yog ib lub tuam txhab Asmeskas. Feem ntau ntawm nws cov shares yog tuav los ntawm Walton tsev neeg, uas yog neeg Amelikas.

Q: Ntau npaum li cas ntawm Walmart yog los ntawm Walton tsev neeg?

A: Tsev neeg Walton muaj kwv yees li 50% ntawm Walmart cov koom nrog, ua rau lawv yog cov tswv cuab loj tshaj plaws hauv lub tuam txhab.

Q: Puas yog Walmart them se hauv Tebchaws Meskas?

A: Raws li ib lub tuam txhab nyob hauv Asmeskas, Walmart yog nyob rau hauv Teb Chaws Asmeskas txoj cai lij choj thiab them se rau nws cov nyiaj tau los hauv lub tebchaws.

Q: Puas yog tag nrho cov khoom lag luam Walmart tsim hauv Tebchaws Meskas?

A: Tsis yog, Walmart muab cov khoom lag luam los ntawm ntau lub tebchaws thoob ntiaj teb. Thaum nws nqa cov khoom lag luam Asmeskas, ib feem tseem ceeb ntawm nws cov khoom muag yog tsim tawm txawv teb chaws.

Hauv kev xaus, thaum Walmart tau nthuav dav nws cov haujlwm thoob ntiaj teb, nws tseem yog ib lub tuam txhab Asmeskas. Walton tsev neeg cov tswv cuab tseem ceeb thiab cov tuam txhab lub hauv paus hauv Teb Chaws Asmeskas ua kom nws cov hauv paus hniav Asmeskas. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb kom paub txog tias Walmart qhov kev ncav cuag txuas mus deb dhau ntawm Asmeskas ciam teb, ua rau nws yog lub khw muag khoom thoob ntiaj teb tiag tiag.