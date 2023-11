Puas yog Walmart Plus thiab Sam's Club Plus zoo ib yam?

Hauv lub ntiaj teb ntawm cov khw muag khoom, Walmart thiab Sam's Club yog ob lub npe tseem ceeb uas tau dhau los ua cov khoom lag luam pheej yig. Ob leeg muab cov kev pabcuam ua tswv cuab, Walmart Plus thiab Sam's Club Plus, uas muab cov txiaj ntsig tshwj xeeb rau lawv cov neeg siv khoom ncaj ncees. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias ob txoj haujlwm no tsis zoo ib yam, txawm tias lawv qhov zoo sib xws.

Walmart Plus yog dab tsi?

Walmart Plus yog ib qho kev pabcuam raws li kev pabcuam uas muaj los ntawm Walmart, yog ib lub khw muag khoom loj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Rau tus nqi ib hlis lossis ib xyoos, cov tswvcuab tau txais kev nkag mus rau ntau yam perks, suav nrog kev xa dawb tsis pub dawb ntawm cov khoom tsim nyog, txo nqi roj, thiab qhov yooj yim ntawm kev xa xov tooj ntawm tes thiab mus yuav khoom. Walmart Plus lub hom phiaj txhawm rau txhim kho kev yuav khoom rau nws cov neeg siv khoom los ntawm kev muab kev yooj yim thiab muaj txiaj ntsig ntxiv.

Sam's Club Plus yog dab tsi?

Sam's Club Plus, ntawm qhov tod tes, yog ib qho kev ua tswv cuab muab los ntawm Sam's Club, ib lub tsev qiv ntawv uas yog Walmart. Nrog rau tus nqi txhua xyoo, cov tswvcuab tau txais ntau yam txiaj ntsig, xws li cov sijhawm yuav khoom thaum ntxov, cov khoom plig nyiaj ntsuab ntawm kev yuav khoom tsim nyog, kev xa khoom pub dawb rau feem ntau cov khoom hauv online, thiab txo nqi ntxiv ntawm cov kev pabcuam xaiv. Sam's Club Plus yog tsim los ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg yuav khoom thiab cov tswv lag luam me, muab cov nyiaj khaws cia tseem ceeb thiab cov txiaj ntsig tshwj xeeb.

Dab tsi yog qhov txawv ntawm Walmart Plus thiab Sam's Club Plus?

Thaum ob qho kev pabcuam muab cov txiaj ntsig rau lawv cov tswvcuab, muaj qhov sib txawv tseem ceeb ntawm Walmart Plus thiab Sam's Club Plus. Walmart Plus tsom ntsoov rau kev muab kev yooj yim thiab txhua hnub tseem ceeb rau nws cov neeg siv khoom, nrog rau qhov tseem ceeb ntawm kev xaiv xa khoom dawb. Ntawm qhov tod tes, Sam's Club Plus tsom rau cov neeg yuav khoom ntau thiab cov tswv lag luam me, muab lawv nkag mus rau ntau yam khoom lag luam hauv ntau qhov ntau ntawm cov nqi luv nqi.

Hauv kev xaus, Walmart Plus thiab Sam's Club Plus tuaj yeem sib koom ua ke zoo ib yam li cov kev koom tes ua tswv cuab muaj los ntawm Walmart, tab sis lawv ua raws li cov neeg siv khoom sib txawv. Walmart Plus lub hom phiaj los muab kev yooj yim thiab muaj txiaj ntsig rau cov neeg yuav khoom txhua hnub, thaum Sam's Club Plus tsom rau cov neeg yuav khoom ntau thiab cov tswv lag luam me. Txawm hais tias koj xaiv qhov kev pab cuam twg, ob qho tib si muab cov txiaj ntsig tshwj xeeb uas tuaj yeem txhim kho koj txoj kev yuav khoom.