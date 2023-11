Puas muaj cov tshuaj tiv thaiv Covid tshiab tawm?

Hauv nruab nrab ntawm Covid-19 kev sib kis tsis tu ncua, kev tshawb nrhiav tshuaj tiv thaiv zoo tau ua ntej ntawm kev tshawb fawb tshawb fawb. Txawm hais tias muaj ntau yam tshuaj tiv thaiv twb tau tsim thiab tau raug tswj hwm thoob ntiaj teb, cov lus nug tseem nyob: Puas muaj cov tshuaj tiv thaiv Covid tshiab nyob rau lub qab ntug?

Cov tshuaj tiv thaiv tam sim no

Txog tam sim no, ntau cov tshuaj tiv thaiv tau tso cai siv thaum muaj xwm txheej ceev lossis pom zoo los ntawm cov tswj hwm thoob ntiaj teb. Cov no suav nrog Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, thiab Johnson & Johnson cov tshuaj tiv thaiv, thiab lwm yam. Cov tshuaj tiv thaiv no tau ua pov thawj tias muaj txiaj ntsig zoo hauv kev tiv thaiv kev mob hnyav, mus pw hauv tsev kho mob, thiab kev tuag los ntawm tus kab mob SARS-CoV-2.

Kev Tshawb Nrhiav Cov Tshuaj Tiv Thaiv Tshiab

Txawm hais tias muaj cov tshuaj tiv thaiv no, cov kws tshawb fawb thiab cov kws tshawb fawb tseem tab tom tshawb nrhiav txoj hauv kev tshiab los tawm tsam tus kabmob. Cov kev tshawb fawb tsis tu ncua tab tom ua los ntsuas qhov ua tau zoo ntawm cov tshuaj tiv thaiv uas twb muaj lawm tiv thaiv cov kab mob sib txawv tshwm sim. Tsis tas li ntawd, kev siv zog tab tom tsim los tsim cov tshuaj tiv thaiv tshiab uas tuaj yeem muab kev tiv thaiv zoo dua, kev tiv thaiv ntev dua, lossis kev tswj hwm yooj yim dua.

FAQ

Q: Dab tsi yog qhov hloov pauv tshiab?

Cov kev hloov pauv tshiab yog cov kab mob tshiab ntawm tus kab mob SARS-CoV-2 uas tau tsim cov kev hloov caj ces. Cov kev hloov pauv no tuaj yeem cuam tshuam tus kab mob tus cwj pwm, suav nrog nws qhov kis tau tus mob, qhov hnyav, thiab teb rau cov kev kho mob lossis tshuaj tiv thaiv.

Q: Vim li cas cov tshuaj tiv thaiv tshiab tau tsim?

Cov tshuaj tiv thaiv tshiab tau tsim los daws ntau yam. Cov no suav nrog kev xav tau kev txhim kho kev tiv thaiv tawm tsam cov hloov pauv tshiab, lub peev xwm rau kev tiv thaiv kab mob ntev dua, thiab muaj peev xwm tswj tau yooj yim dua, xws li los ntawm cov tshuaj tsuag qhov ntswg los yog cov tshuaj hauv qhov ncauj.

Q: Thaum twg peb tuaj yeem cia siab tias yuav muaj tshuaj tiv thaiv Covid tshiab?

Lub sijhawm rau kev txhim kho thiab kev pom zoo ntawm cov tshuaj tiv thaiv tshiab tuaj yeem sib txawv. Nws feem ntau suav nrog kev sim nruj thiab ntsuas kom ntseeg tau tias muaj kev nyab xeeb thiab ua tau zoo. Thaum muaj kev tshawb fawb tsis tu ncua, nws nyuaj rau kwv yees lub sijhawm sijhawm rau kev tso tawm cov tshuaj tiv thaiv Covid tshiab.

Hauv kev xaus, txawm tias ntau cov tshuaj tiv thaiv twb tau tso cai siv thaum muaj xwm txheej ceev lossis pom zoo, kev tshawb nrhiav cov tshuaj tiv thaiv Covid tshiab txuas ntxiv mus. Cov kws tshawb fawb thiab cov kws tshawb fawb tab tom tshawb nrhiav ntau txoj hauv kev los txhim kho kev tiv thaiv tawm tsam kev hloov pauv tshiab thiab txhim kho tag nrho kev sib ntaus tawm tsam kev sib kis. Txawm li cas los xij, kev txhim kho thiab kev pom zoo ntawm cov tshuaj tiv thaiv tshiab yuav tsum tau siv sijhawm thiab kev soj ntsuam kom meej kom ntseeg tau tias lawv muaj kev nyab xeeb thiab ua haujlwm tau zoo.