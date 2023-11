By

Puas muaj app blocker dawb?

Niaj hnub no lub hnub nyoog digital, nws tsis muaj qhov zais cia uas peb siv sijhawm ntau ntawm peb lub smartphones. Txawm hais tias nws yog scrolling los ntawm kev tshaj xov xwm, kev ua si, lossis tshawb xyuas email, peb lub xov tooj tau dhau los ua ib feem tseem ceeb ntawm peb lub neej niaj hnub. Txawm li cas los xij, qhov kev sib txuas tas mus li no feem ntau tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam thiab tsis muaj kev tsim khoom. Qhov no yog qhov uas app blockers tuaj yeem ua ke, tso cai rau cov neeg siv txwv lawv txoj kev nkag mus rau qee cov apps thiab rov tswj tau lawv lub sijhawm. Tab sis puas muaj ib qho dawb app blocker muaj? Cia peb kawm paub.

Dab tsi yog app blocker?

Ib qho app blocker yog cov cuab yeej software uas tso cai rau cov neeg siv los txwv lossis txwv lawv txoj kev nkag mus rau cov ntawv thov tshwj xeeb ntawm lawv cov khoom siv. Nws pab cov tib neeg nyob twj ywm tsom ntsoov, txo qis kev cuam tshuam, thiab tswj lawv lub sijhawm zoo dua.

Puas muaj app blockers dawb?

Yog lawm, muaj cov dawb app blockers muaj nyob hauv khw. Cov kev xaiv pub dawb no muaj cov yam ntxwv yooj yim xws li thaiv kev nkag mus rau cov apps tshwj xeeb, teeb tsa lub sijhawm txwv, thiab muab cov txheeb cais siv. Txawm hais tias lawv yuav tsis muaj tag nrho cov kev ua haujlwm siab tshaj ntawm cov ntawv them nyiaj, lawv tseem tuaj yeem ua tau zoo los pab cov neeg siv tswj lawv cov kev siv app.

Nrov dawb app blockers

1. AppBlock: No app blocker tso cai rau cov neeg siv los tsim cov profile thiab teem sijhawm txwv rau cov apps sib txawv. Nws kuj tseem muaj "Strict Mode" uas tiv thaiv kev tshem tawm yam tsis muaj tus password.

2. Txoj kev ywj pheej: Kev ywj pheej thaiv cov apps thiab cov vev xaib thoob plaws ntau lub cuab yeej, pab cov neeg siv tshem tawm kev cuam tshuam thiab tsom mus rau lawv txoj haujlwm lossis kev kawm.

3. FocusMe: FocusMe muab ntau yam nta, suav nrog app thiab lub vev xaib thaiv, teem sijhawm, thiab txawm tias Pomodoro timer los txhim kho cov khoom tsim tau.

xaus

Thaum muaj cov nyiaj them app blockers muaj nrog cov yam ntxwv siab dua, tseem muaj cov kev xaiv pub dawb uas tuaj yeem pab cov neeg siv txwv lawv cov kev siv app thiab rov tswj lawv lub sijhawm. Txawm hais tias koj yog ib tus tub ntxhais kawm tab tom nrhiav kom txo qis kev cuam tshuam thaum lub sijhawm kawm lossis tus kws tshaj lij txhawm rau txhawb nqa cov khoom lag luam, tus pub dawb app blocker tuaj yeem yog cov cuab yeej tseem ceeb hauv kev ua tiav koj lub hom phiaj. Yog li vim li cas ho tsis muab nws sim thiab saib seb nws tuaj yeem cuam tshuam rau koj tus cwj pwm digital li cas?

FAQ

1. Kuv puas tuaj yeem siv app blockers ntawm Android thiab iOS pab kiag li lawm?

Yog lawm, feem ntau app blockers tau sib xws nrog ob qho tib si hauv thiab iOS no. Txawm li cas los xij, nws yog ib lub tswv yim zoo los kuaj xyuas qhov sib haum ua ntej rub tawm.

2. App blockers puas tuaj yeem thaiv kev nkag mus rau cov apps?

Thaum app blockers tuaj yeem txwv tsis pub nkag mus rau cov apps, lawv yuav tsis ua tsis tau. Qee cov neeg siv txiav txim siab tuaj yeem nrhiav txoj hauv kev los hla cov kev txwv. Txawm li cas los xij, app blockers tseem tuaj yeem ua qhov cuam tshuam zoo rau cov neeg siv feem ntau.

3. Puas muaj cov app blockers tshwj xeeb tsim rau menyuam yaus?

Yog lawm, muaj cov app blockers uas tsim los nrog niam txiv tswj nta. Cov no tso cai rau cov niam txiv txwv tsis pub nkag mus rau qee lub apps lossis teem sijhawm txwv rau lawv cov menyuam siv khoom siv.