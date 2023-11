Puas yog cov tshuaj tiv thaiv Pfizer tsis tau tso cai hauv Asmeskas lawm?

Puas yog Pfizer Vaccine tsis tau tso cai ntxiv lawm hauv Asmeskas?

Hauv kev txhim kho tsis ntev los no, cov lus xaiv tau tshaj tawm hauv social media platforms thiab hauv ntau lub rooj sib tham hauv online, qhia tias cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech COVID-19 tsis raug tso cai siv hauv Tebchaws Meskas lawm. Cov lus thov no tau ua rau muaj kev ntxhov siab thiab kev txhawj xeeb ntawm cov tib neeg uas tau txais lossis npaj yuav txais cov tshuaj tiv thaiv. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb kom paub meej tias cov lus xaiv no tsis muaj tseeb. Cov tshuaj tiv thaiv Pfizer tseem tau tso cai thiab pom zoo siv hauv Asmeskas.

Cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech COVID-19 tau tso cai siv Emergency Use Authorization (EUA) los ntawm US Food and Drug Administration (FDA) thaum lub Kaum Ob Hlis 2020. EUA no tso cai rau kev faib thiab tswj cov tshuaj tiv thaiv thaum muaj xwm txheej ceev rau pej xeem kev noj qab haus huv, xws li txuas ntxiv mus. Covid-19 kis mus thoob. Cov tshuaj tiv thaiv Pfizer tau ua pov thawj tias muaj txiaj ntsig zoo hauv kev tiv thaiv COVID-19 thiab tau ua tiav kev sim thiab tshuaj xyuas kom ntseeg tau tias nws muaj kev nyab xeeb thiab ua tau zoo.

FAQ:

Q: Kev Tso Cai Siv Thaum Muaj Xwm Ceev (EUA) yog dab tsi?

A: EUA yog txoj cai tswjfwm uas tso cai rau FDA los pab txhawb kev muaj thiab siv cov khoom kho mob, xws li tshuaj tiv thaiv, thaum muaj xwm txheej ceev rau pej xeem kev noj qab haus huv. Nws ua kom ntseeg tau tias cov khoom ua tau raws li cov txheej txheem rau kev nyab xeeb thiab kev ua tau zoo.

Q: Cov tshuaj tiv thaiv Pfizer puas raug tshem tawm lossis raug tshem tawm?

A: Tsis yog, cov tshuaj tiv thaiv Pfizer tsis tau muab tshem tawm lossis raug ncua. Nws tseem raug tso cai siv hauv Tebchaws Meskas thiab tseem raug tswj hwm rau cov tib neeg tsim nyog.

Q: Cov lus xaiv tuaj qhov twg?

A: Lub hauv paus chiv keeb ntawm cov lus xaiv no tsis meej, tab sis cov ntaub ntawv tsis raug tuaj yeem kis tau yooj yim ntawm kev tshaj xov xwm thiab cov rooj sib tham hauv online. Nws yog ib qho tseem ceeb rau kev cia siab rau cov peev txheej, xws li tsoomfwv cov chaw saib xyuas kev noj qab haus huv, kom paub cov ntaub ntawv raug.

Q: Kuv puas yuav tsum txhawj xeeb txog kev nyab xeeb ntawm cov tshuaj tiv thaiv Pfizer?

A: Tsis yog, tsis muaj qhov ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev nyab xeeb ntawm cov tshuaj tiv thaiv Pfizer. Nws tau dhau los ntawm kev sim thiab tshuaj xyuas kom paub tseeb tias nws muaj kev nyab xeeb thiab ua tau zoo. FDA thiab lwm lub koom haum tswj xyuas txuas ntxiv saib xyuas cov tshuaj tiv thaiv kev nyab xeeb.

Hauv kev xaus, cov lus xaiv qhia tias Pfizer-BioNTech tshuaj tiv thaiv COVID-19 tsis tau tso cai hauv Asmeskas lawm yog qhov tsis tseeb. Cov tshuaj tiv thaiv tseem tau tso cai tag nrho thiab pom zoo siv, thiab cov tib neeg yuav tsum tso siab rau cov peev txheej uas ntseeg tau rau cov ntaub ntawv raug hais txog cov tshuaj tiv thaiv COVID-19. Kev txhaj tshuaj tseem yog ib qho cuab yeej tseem ceeb hauv kev tawm tsam kev sib kis thiab tiv thaiv pej xeem kev noj qab haus huv.