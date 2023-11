Puas yog cov tshuaj tiv thaiv Pfizer tsis tau tso cai siv lawm?

Puas yog Pfizer Vaccine tsis tso cai siv ntxiv lawm?

Hauv kev txhim kho tsis ntev los no, cov lus xaiv tau tshaj tawm tias cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech COVID-19 tsis raug tso cai siv lawm. Cov lus thov no tau ua rau muaj kev ntxhov siab thiab kev txhawj xeeb ntawm cov pej xeem. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb kom cais qhov tseeb ntawm cov ntawv tseeb thiab nkag siab txog cov xwm txheej tam sim no ntawm cov tshuaj tiv thaiv Pfizer.

Cov Lus Tseeb:

Txog tam sim no, cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech COVID-19 tseem tso cai siv rau ntau lub tebchaws thoob ntiaj teb, suav nrog Tebchaws Meskas, Tebchaws Askiv, thiab European Union. Nws tau ua pov thawj tias muaj txiaj ntsig zoo hauv kev tiv thaiv COVID-19 thiab txo qhov mob hnyav ntawm cov neeg uas tau cog lus.

Clarifying cov ntaub ntawv tsis raug:

Qhov tsis meej pem nyob ib puag ncig kev tso cai ntawm cov tshuaj tiv thaiv Pfizer tuaj yeem tshwm sim los ntawm kev txiav txim siab tsis ntev los no los ntawm US Food and Drug Administration (FDA) kom pom zoo tag nrho rau cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech rau cov tib neeg hnub nyoog 16 xyoo thiab laus dua. Qhov kev pom zoo no qhia tau hais tias cov tshuaj tiv thaiv tau ua raws li FDA cov qauv nruj rau kev nyab xeeb, kev ua tau zoo, thiab kev tsim khoom zoo.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias FDA qhov kev pom zoo tsis tau txhais hais tias cov tshuaj tiv thaiv yav dhau los tsis tau tso cai lossis tsis zoo. Cov tshuaj tiv thaiv Pfizer tau tso cai siv thaum muaj xwm txheej ceev (EUA) los ntawm FDA thiab lwm lub koom haum tswj hwm thoob ntiaj teb. EUA yog txoj cai tswjfwm uas tso cai rau kev siv cov khoom kho mob sai sai thaum muaj xwm txheej ceev rau pej xeem kev noj qab haus huv.

Lus Nug:

Q: Puas yog FDA pom zoo tag nrho txhais tau tias cov tshuaj tiv thaiv Pfizer tsis tau tso cai rau kev siv thaum muaj xwm txheej ceev?

A: Tsis yog, qhov kev pom zoo tag nrho tsuas yog txhais tau tias cov tshuaj tiv thaiv tau ua raws li cov cai tswj hwm ntxiv. Nws tseem tso cai rau siv thaum muaj xwm ceev.

Q: Puas yog cov tshuaj tiv thaiv Pfizer tseem muaj txiaj ntsig tiv thaiv tus kab mob tshiab?

A: Yog lawm, cov kev tshawb fawb tau pom tias cov tshuaj tiv thaiv Pfizer muab kev tiv thaiv ntau yam kev tiv thaiv COVID-19, txawm hais tias qee qhov yuav ua tau zoo me ntsis rau qee hom.

Q: Puas muaj kev txhawj xeeb txog kev nyab xeeb tseem ceeb cuam tshuam nrog cov tshuaj tiv thaiv Pfizer?

A: Cov tshuaj tiv thaiv Pfizer tau dhau los ua qhov kev sim ntau thiab tau pom tias muaj kev nyab xeeb zoo. Zoo li txhua yam tshuaj tiv thaiv, nws yuav ua rau mob me me xws li mob ntawm qhov chaw txhaj tshuaj, qaug zog, lossis mob taub hau, tab sis cov xwm txheej tsis zoo yog qhov tsawg heev.

Hauv kev xaus, cov tshuaj tiv thaiv Pfizer-BioNTech COVID-19 tseem tso cai rau siv thiab tseem yog ib qho tseem ceeb hauv kev tawm tsam kev sib kis tsis tu ncua. Nws yog ib qho tseem ceeb rau kev vam khom cov ntaub ntawv raug los ntawm cov chaw muaj npe nrov thiab sab laj nrog cov kws kho mob rau txhua qhov kev txhawj xeeb lossis cov lus nug txog kev txhaj tshuaj.