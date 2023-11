Puas yog Google Nest Hub tsim nyog yuav?

By

Raws li peb nkag mus rau lub caij so, ntau tus neeg xav tsis thoob yog tias Google Nest Hub tseem yog qhov yuav khoom zoo hauv nws lub xeev tam sim no. Xyoo dhau los, muaj ntau qhov kev tshem tawm ntau dua li qhov ntxiv rau Nest Hub thiab Hub Max. Txawm li cas los xij, txawm tias cov kev hloov pauv no, tseem muaj ntau qhov laj thawj vim li cas Nest Hub tsim nyog xav txog.

Ib qho ntawm cov laj thawj tseem ceeb los yuav Nest Hub yog nws txoj haujlwm ua suab paj nruag streaming thiab Google Home controller. Yog tias koj tab tom nrhiav ib lub cuab yeej uas tuaj yeem ua suab paj nruag thiab tswj koj cov khoom siv hauv tsev ntse, Nest Hub yog qhov kev xaiv zoo, tshwj xeeb tshaj yog thaum nws luv nqi.

2nd-gen Nest Hub los ntawm 2021, feem ntau yog tus nqi ntawm $ 99.99, tam sim no muaj rau $ 49.99. Nws muaj tag nrho cov yam ntxwv tseem ceeb thiab tuaj yeem ua tiav koj cov suab paj nruag streaming thiab ntse tswj kev xav tau hauv tsev. Lub 2019 Nest Hub Max, ntawm qhov tod tes, yog tus nqi ntawm $ 129 los ntawm $ 229 thiab muab cov neeg hais lus zoo dua, lub koob yees duab, lub vijtsam loj dua, thiab kev ua haujlwm ntxiv xws li lub moos ib txwm muaj thiab qee lub sijhawm ua yeeb yaj kiab.

Txawm li cas los xij, ib qho kev txhawj xeeb yog tias Google tsis tau muab cov ntsiab lus hloov tshiab lossis nthuav tawm yav tom ntej ntawm Assistant rau Nest Hub. Smart Display UI tseem tsis tau hloov pauv ntau, thiab tsis muaj kev tsim kho tshiab lossis cov yam ntxwv tshiab piv rau lwm yam khoom siv zoo sib xws hauv khw.

Tsis tas li ntawd, tau muaj kev tsis txaus siab txog Assistant tau txais "dumber" dhau sijhawm es tsis txhob txhim kho. Google qhov kev tsom xam tam sim no zoo li yog nyob ntawm $ 499 Pixel Tablet, tab sis Nest Hub tseem muaj qhov chaw hauv khw vim nws tus nqi qis thiab pheej yig.

Txawm hais tias nws tsis zoo li Google yuav tso tawm Fuchsia-powered Nest Hub tshiab txhua lub sijhawm sai sai, nws tseem ceeb rau lawv kom hloov kho Assistant kom nws sib tham ntau dua thiab zoo dua ntawm kev nkag siab cov neeg siv cov lus txib. Qhov no yuav pab kom Nest Hub sib tw thiab daws qee qhov kev txhawj xeeb txog nws txoj haujlwm.

Hauv kev xaus, txawm tias tsis muaj qhov hloov tshiab tseem ceeb thiab cov yam ntxwv, Nest Hub tseem tuaj yeem yog qhov tsim nyog yuav khoom rau cov uas tab tom nrhiav rau lub suab paj nruag streaming ntaus ntawv thiab tus tswj tsev ntse. Txawm li cas los xij, Google yuav tsum tau nqis peev hauv kev txhim kho Assistant lub peev xwm los xyuas kom meej lub sijhawm ntev ntawm Nest Hub thiab nws lub koob npe nrov hauv kev ua lag luam.

FAQ

1. Lub Nest Hub puas tuaj yeem tswj cov khoom siv hauv tsev ntse?

Yog lawm, Nest Hub tso cai rau koj los tswj cov khoom siv hauv tsev ntse los ntawm ntau lub tuam txhab.

2. Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm Nest Hub?

Lub Nest Hub muaj cov yam ntxwv xws li suab paj nruag streaming, tswj tsev ntse, slideshows, timer/alarm functions, thiab huab cua hloov tshiab.

3. Puas muaj qhov tshiab dua ntawm Nest Hub yuav los sai sai no?

Nws tsis zoo li qhov tshiab Fuchsia-powered Nest Hub yuav raug tso tawm nyob rau yav tom ntej. Google tau tsom mus rau lwm yam khoom siv xws li Pixel Tablet.

4. Puas yog Assistant tau zoo dua lub sijhawm?

Qee cov neeg siv tau tshaj tawm tias Assistant tau txais "dumber" dhau sijhawm es tsis txhob txhim kho. Google yuav tsum ua haujlwm ntawm kev ua kom Assistant tham ntau dua thiab zoo dua ntawm kev nkag siab cov neeg siv cov lus txib.

5. Puas yog cov hais lus thiab cov lus qhia uas twb muaj lawm yuav raug txiav tawm?

Google tsis zoo li yuav xaus kev txhawb nqa rau cov neeg hais lus thiab cov lus qhia yav tom ntej, vim tias lawv tau siv dav thiab xaus kev txhawb nqa tuaj yeem ua rau lub tuam txhab lub koob npe nrov.