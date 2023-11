By

Puas yog Bivalent Booster Safe?

Nyob rau hauv xyoo tas los no, cov tshuaj tiv thaiv kab mob bivalent tau txais kev saib xyuas raws li kev daws teeb meem los tawm tsam ntau yam kab mob. Txawm li cas los xij, muaj kev txhawj xeeb txog nws txoj kev nyab xeeb thiab kev ua tau zoo. Hauv tsab xov xwm no, peb yuav delve rau hauv lub ncauj lus thiab tshawb txog kev nkag siab tam sim no ntawm bivalent booster txoj kev nyab xeeb.

Cov tshuaj tiv thaiv bivalent yog ib qho tshuaj tiv thaiv uas sib xyaw ua ke ob hom antigens los tiv thaiv ntau yam kab mob. Los ntawm kev ua kom lub cev tiv thaiv kab mob, nws pab lub cev paub thiab tawm tsam cov kab mob tshwj xeeb. Txoj hauv kev no tau pom cov txiaj ntsig tau zoo hauv kev tiv thaiv kab mob xws li mob khaub thuas thiab mob ntsws.

Puas yog lub koob tshuaj bivalent muaj kev nyab xeeb?

Raws li kev tshawb fawb dav dav thiab kev sim tshuaj ntsuam xyuas, cov tshuaj tiv thaiv bivalent tau pom tias muaj kev nyab xeeb rau cov pej xeem. Cov tshuaj tiv thaiv tau dhau mus kuaj nruj kom ntseeg tau tias nws muaj kev nyab xeeb thiab ua haujlwm tau zoo ua ntej nws raug pom zoo rau pej xeem siv. Kev phiv tshuaj tsis tshua muaj thiab feem ntau yog mob me, xws li mob hauv zos lossis o ntawm qhov chaw txhaj tshuaj. Cov kev mob tshwm sim loj heev yog qhov tsawg heev.

FAQ:

Q: Puas muaj ib pab pawg tshwj xeeb uas yuav tsum tsis txhob muaj kev txhawb nqa bivalent?

A: Txawm hais tias qhov tshuaj tiv thaiv bivalent feem ntau muaj kev nyab xeeb, cov tib neeg uas muaj qee yam mob lossis kev tiv thaiv kab mob yuav tsum sab laj nrog lawv tus kws kho mob ua ntej tau txais cov tshuaj tiv thaiv.

Q: Cov tshuaj bivalent puas tuaj yeem ua rau cov kab mob uas nws lub hom phiaj tiv thaiv?

A: Tsis yog, lub zog bivalent tsis tuaj yeem ua rau cov kab mob uas nws tsim los tiv thaiv. Nws muaj cov ntaub ntawv tsis muaj zog lossis tsis muaj zog ntawm cov kab mob, uas tsis tuaj yeem ua rau tus kab mob nws tus kheej.

Q: Ntev npaum li cas kev tiv thaiv los ntawm bivalent booster kav ntev?

A: Lub sijhawm tiv thaiv nws txawv nyob ntawm cov tshuaj tiv thaiv tshwj xeeb thiab kab mob. Qee cov tshuaj tiv thaiv kab mob muaj sia nyob mus ib txhis, thaum lwm tus yuav xav tau txhaj tshuaj tiv thaiv ib ntus kom muaj kev tiv thaiv.

Hauv kev xaus, cov tshuaj tiv thaiv kab mob bivalent tau raug tshawb fawb ntau thiab pom tias muaj kev nyab xeeb rau cov pej xeem. Cov tshuaj tiv thaiv tsis zoo yog qhov tsawg, thiab cov txiaj ntsig ntawm kev txhaj tshuaj tiv thaiv ntau dua qhov kev pheej hmoo. Raws li ib txwm muaj, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau sab laj nrog cov kws kho mob kom daws txhua tus neeg muaj kev txhawj xeeb lossis mob tshwj xeeb.