Puas yog 14.99 Sam's Club koom ua tswv cuab tiag?

By

Puas yog $14.99 Sam's Club Membership tiag?

Nyob rau lub asthiv tsis ntev los no, cov lus xaiv tau nthuav tawm txog $ 14.99 Sam's Club cov tswv cuab, ua rau ntau tus neeg yuav khoom xav tsis thoob yog tias qhov kev cog lus no zoo dhau los ua qhov tseeb. Raws li qhov kev ntseeg siab ntawm cov xov xwm, peb tau tshawb xyuas qhov kev thov no los muab cov ntaub ntawv raug rau koj.

Sam's Club yog dab tsi?

Sam's Club yog ib lub koom haum-tsuas yog cov khw muag khoom hauv khw muag khoom uas muaj ntau yam khoom, suav nrog khoom noj khoom haus, khoom siv hluav taws xob, rooj tog zaum, thiab lwm yam. Nws yog lub npe hu rau muab cov khoom ntau ntawm luv nqi rau nws cov tswv cuab.

Puas yog $14.99 Sam's Club ua tswv cuab tiag?

Tsis yog, qhov $14.99 Sam's Club koom ua tswv cuab tsis muaj tiag. Sam's Club tam sim no muaj ob hom kev ua tswv cuab: Sam's Club Plus cov tswv cuab rau $ 100 toj ib xyoo thiab Sam's Club Club cov tswv cuab rau $ 45 toj ib xyoo. Cov no tsuas yog cov kev xaiv ua tswv cuab nkaus xwb.

Cov lus xaiv tuaj qhov twg?

Cov lus xaiv hais txog $ 14.99 Sam's Club cov tswv cuab zoo li tau tshwm sim los ntawm kev tshaj tawm tsis tseeb uas nthuav tawm hauv social media platforms. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau ceev faj txog cov lus thov no thiab ib txwm txheeb xyuas cov ntaub ntawv nrog cov ntaub ntawv raug cai.

Vim li cas cov lus xaiv zoo li no nthuav tawm?

Cov lus xaiv zoo li $ 14.99 Sam's Club cov tswv cuab tuaj yeem kis tau sai vim qhov kev xav tau zoo. Tib neeg feem ntau qhia cov ntaub ntawv no yam tsis muaj kev kuaj xyuas qhov tseeb, ua rau muaj kev tshaj tawm sai ntawm cov ntaub ntawv tsis tseeb.

Yuav ua li cas thiaj nrhiav tau Sam's Club koom ua tswv cuab raug cai?

Txhawm rau nrhiav Sam's Club cov tswv cuab raug cai, nws raug nquahu kom mus ntsib Sam's Club lub vev xaib lossis tiv tauj lawv cov neeg siv khoom ncaj qha. Qee lub sij hawm lawv muab cov nqi txo qis lossis kev tshwj xeeb, tab sis nws yog ib qho tseem ceeb kom ntseeg tau tias cov kev sib cog lus no raug txheeb xyuas los ntawm cov nom tswv.

Hauv kev xaus, $ 14.99 Sam's Club koom ua tswv cuab tsis muaj tiag. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau ceev faj thiab txheeb xyuas cov ntaub ntawv ua ntej ntseeg lossis sib qhia cov lus xaiv. Ib txwm cia siab rau cov ntaub ntawv raug cai rau cov ntaub ntawv raug thiab niaj hnub hais txog kev xaiv ua tswv cuab thiab deals.