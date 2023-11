By

Puas yog Sam's Club muaj los ntawm Tuam Tshoj?

Nyob rau hauv xyoo tas los no, muaj cov lus xaiv hais tias Sam's Club, cov neeg Asmeskas cov tswv cuab nrov-tsuas yog cov khw muag khoom lag luam, yog Tuam Tshoj. Cov lus thov no tau ua rau muaj kev ntxhov siab thiab kev txhawj xeeb ntawm cov neeg siv khoom. Yog li, cia peb delve rau hauv qhov tseeb thiab tso qee qhov teeb meem ntawm qhov teeb meem no.

Ua ntej thiab qhov tseem ceeb, nws yog ib qho tseem ceeb kom paub meej tias Sam's Club tsis yog los ntawm Tuam Tshoj. Lub tuam txhab yog ib lub koom haum ntawm Walmart Inc., yog ib lub tuam txhab muag khoom loj tshaj plaws hauv ntiaj teb. Walmart tau txais Sam's Club hauv 1983, ntev ua ntej Tuam Tshoj tau los ua tus neeg tseem ceeb hauv kev lag luam thoob ntiaj teb.

Sam's Club ua haujlwm ua ib qho chaw sib cais raws li Walmart lub kaus, muab nws cov tswv cuab nrog ntau yam khoom ntawm luv nqi. Nrog ntau dua 600 qhov chaw thoob plaws Tebchaws Meskas, Sam's Club tau dhau los ua qhov chaw mus rau cov tib neeg thiab cov lag luam nrhiav kev yuav khoom ntau thiab tshwj xeeb deals.

FAQ:

Q: Puas yog Walmart muaj los ntawm Tuam Tshoj?

A: Tsis yog, Walmart yog ib lub koom haum American multinational retailer corporation founded by Sam Walton in 1962. Thaum Walmart muaj ib tug tseem ceeb nyob rau hauv Suav teb, nws yog ib tug pej xeem pauv tuam txhab uas muag nyob rau hauv lub tebchaws United States.

Q: Vim li cas tib neeg xav tias Sam's Club yog tus tswv ntawm Tuam Tshoj?

A: Qhov tsis meej pem yuav tshwm sim los ntawm qhov tseeb tias ntau yam khoom muag ntawm Sam's Club yog tsim nyob rau hauv Suav teb. Txawm li cas los xij, qhov no tsis tau txhais hais tias lub tuam txhab nws tus kheej yog tus tswv ntawm Tuam Tshoj.

Q: Puas muaj cov khw muag khoom hauv Suav teb hauv Tebchaws Meskas?

A: Yog, muaj cov khw muag khoom hauv Suav teb ua haujlwm hauv Tebchaws Meskas. Txawm li cas los xij, Sam's Club tsis yog ib qho ntawm lawv.

Hauv kev xaus, qhov kev thov tias Sam's Club yog los ntawm Tuam Tshoj tsuas yog tsis muaj tseeb. Sam's Club yog ib lub chaw muag khoom ntawm Walmart, Asmeskas khw muag khoom loj heev. Thaum nws yog ib qho tseem ceeb kom paub txog lub hauv paus chiv keeb ntawm cov khoom peb yuav, nws yog ib qho tseem ceeb sib npaug rau cais qhov tseeb ntawm cov ntawv tseeb thaum nws los txog rau cov tswv cuab thiab cov qauv kev lag luam.