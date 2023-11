Puas yog Moderna tsis tso cai ntxiv lawm?

Cov lus xaiv tsis ntev los no tshaj tawm hauv social media tau ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev tso cai ntawm Moderna COVID-19 tshuaj tiv thaiv. Hauv kev teb rau cov lus thov no, peb lub hom phiaj muab cov ntaub ntawv raug thiab qhia meej txog qhov tsis meej pem nyob ib puag ncig qhov teeb meem.

Tso cai xwm txheej

Tsis zoo li cov lus xaiv, cov tshuaj tiv thaiv Moderna tseem tau tso cai siv thaum muaj xwm txheej ceev los ntawm ntau lub koom haum tswj hwm, suav nrog US Food and Drug Administration (FDA), European Medicines Agency (EMA), thiab World Health Organization (WHO). Cov koom haum no tau tshuaj xyuas cov tshuaj tiv thaiv kev nyab xeeb thiab cov ntaub ntawv ua tau zoo ua ntej tso cai.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias kev tso cai tsis cuam tshuam txog kev pom zoo mus tas li. Kev tso cai siv thaum muaj xwm txheej ceev tso cai rau cov tshuaj tiv thaiv kom muab faib thiab ua haujlwm thaum muaj xwm txheej ceev rau pej xeem kev noj qab haus huv, xws li kev kis tus kab mob COVID-19 tsis tu ncua. Cov xwm txheej tso cai raug tshuaj xyuas tas li thiab hloov kho raws li cov ntaub ntawv tshiab thiab cov pov thawj tshwm sim.

Kev ua tau zoo thiab kev nyab xeeb

Cov tshuaj tiv thaiv Moderna tau pom tias muaj txiaj ntsig zoo hauv kev tiv thaiv tus kab mob COVID-19. Cov kev sim tshuaj ntsuam xyuas tau pom tias muaj kwv yees li 94% muaj txiaj ntsig los tiv thaiv cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19, nrog rau kev ua tau zoo dua rau cov mob hnyav. Cov tshuaj tiv thaiv kuj tau raug pov thawj tias muaj kev nyab xeeb, tsuas yog muaj kev mob tshwm sim me me thiab ib ntus qhia nyob rau hauv feem ntau ntawm cov neeg tau txais.

FAQ

Q: "kev tso cai" txhais li cas?

A: Kev tso cai yog hais txog kev pom zoo los ntawm lub koom haum tswj hwm kom tso cai rau kev faib tawm thiab kev tswj hwm tshuaj tiv thaiv thaum muaj xwm txheej ceev rau pej xeem kev noj qab haus huv. Nws yog raws li kev soj ntsuam zoo ntawm cov ntaub ntawv kev nyab xeeb thiab kev ua tau zoo.

Q: Kev tso cai hloov pauv li cas?

A: Yog lawm, kev tso cai raug tshuaj xyuas tas li thiab hloov kho raws li cov ntaub ntawv tshiab thiab cov pov thawj tshwm sim. Nws tuaj yeem hloov kho lossis tshem tawm yog tias tsim nyog.

Q: Puas yog tshuaj tiv thaiv Moderna tseem tso cai?

A: Yog lawm, tshuaj tiv thaiv Moderna tseem tau tso cai siv thaum muaj xwm txheej ceev los ntawm lub koom haum tswj hwm xws li FDA, EMA, thiab WHO.

Q: Puas yog Moderna tshuaj tiv thaiv zoo thiab nyab xeeb?

A: Yog lawm, cov tshuaj tiv thaiv Moderna tau pom tias muaj txiaj ntsig zoo hauv kev tiv thaiv tus kab mob COVID-19 thiab tau ua pov thawj tias muaj kev nyab xeeb nrog tsuas yog mob me me thiab ib ntus qhia.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau tso siab rau cov ntaub ntawv raug los ntawm cov chaw ntseeg siab thaum hais txog cov teeb meem kev noj qab haus huv rau pej xeem. Cov ntaub ntawv tsis raug tuaj yeem ua rau muaj kev ntshai thiab tsis meej pem. So kom txaus, tshuaj tiv thaiv Moderna tseem tso cai thiab tseem ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tawm tsam COVID-19 kis thoob qhov txhia chaw.