Puas yog Costco los ntawm Walmart?

Nyob rau hauv xyoo tas los no, muaj ntau qhov kev xav thiab tsis meej pem nyob ib puag ncig cov tswv cuab ntawm ob lub khw muag khoom loj, Costco thiab Walmart. Ntau tus neeg xav paub yog tias ob lub khw muag khoom loj no muaj kev sib txuas, nrog qee tus txawm hais tias Costco yog tus tswv los ntawm Walmart. Yog li, cia peb delve rau hauv lub ncauj lus no thiab cais qhov tseeb ntawm cov ntawv tseeb.

Ua ntej thiab foremost, nws yog ib qho tseem ceeb kom paub meej tias Costco tsis yog los ntawm Walmart. Ob lub tuam txhab no yog cov koom haum sib cais nrog lawv tus kheej cov tswv cuab sib txawv thiab cov qauv kev lag luam. Walmart yog ib lub tuam txhab muag khoom thoob ntiaj teb, thaum Costco yog cov koom ua tswv cuab-raws li tsev khaws khoom club.

Costco Lag Luam Lag Luam Lag Luam, feem ntau hu ua Costco, tau tsim muaj xyoo 1983 hauv Seattle, Washington. Nws ua haujlwm ntawm cov koom ua tswv cuab nkaus xwb warehouse clubs, muab ntau yam khoom ntawm luv nqi rau nws cov tswv cuab. Ntawm qhov tod tes, Walmart Inc. yog ib lub tuam txhab muag khoom tsim hauv 1962 los ntawm Sam Walton. Nws ua haujlwm ntawm cov khw muag khoom loj, cov khw muag luv nqi, thiab cov khw muag khoom noj thoob ntiaj teb.

Thaum ob lub tuam txhab yog cov neeg tseem ceeb hauv kev lag luam muag khoom, lawv muaj cov tswv yim sib txawv thiab tsom cov neeg siv khoom sib txawv. Walmart tsom ntsoov rau muab cov nqi qis txhua hnub rau cov neeg siv khoom dav dav, thaum Costco tsom rau cov neeg siv khoom muaj txiaj ntsig ntau dua los ntawm kev muab cov khoom lag luam ntau ntawm cov nqi luv rau nws cov tswv cuab.

FAQ:

Q: Puas muaj kev sib txuas ntawm Walmart thiab Costco?

A: Tsis yog, tsis muaj tswv cuab lossis kev sib txuas tseem ceeb ntawm Walmart thiab Costco. Lawv yog cov tuam txhab cais nrog lawv tus kheej kev tswj hwm thiab cov tswv cuab cov qauv.

Q: Puas muaj qhov zoo sib xws ntawm Walmart thiab Costco?

A: Thaum ob lub tuam txhab nyob hauv kev lag luam muag khoom, lawv muaj cov qauv kev lag luam sib txawv thiab tsom cov neeg siv khoom sib txawv. Txawm li cas los xij, lawv ob leeg siv zog muab cov nqi sib tw rau lawv cov neeg siv khoom.

Q: Kuv puas tuaj yeem siv kuv daim npav ua tswv cuab Walmart ntawm Costco?

A: Tsis yog, koj siv tsis tau koj daim npav ua tswv cuab Walmart ntawm Costco. Txhua lub tuam txhab muaj nws tus kheej kev ua tswv cuab, thiab lawv tsis tuaj yeem hloov pauv.

Hauv kev xaus, nws yog qhov tseeb tias Costco tsis yog los ntawm Walmart. Ob lub khw muag khoom loj no yog cov chaw sib cais nrog lawv tus kheej cov tswv yim tshwj xeeb thiab cov neeg siv khoom. Thaum lawv tuaj yeem sib tw hauv kev lag luam muag khoom, lawv ua haujlwm ntawm nws tus kheej thiab tsis muaj tswv cuab tseem ceeb lossis kev sib txuas rau ib leeg.