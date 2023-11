iQOO 12: Is Nrias teb thawj lub xov tooj smartphone nrog Snapdragon 8 Gen 3 Chipset

By

Qhov kev cia siab ntau iQOO 12 tab tom npaj rau nws qhov kev tshaj tawm hauv Is Nrias teb thaum Lub Kaum Ob Hlis 12. Raws li tus neeg ua tiav rau iQOO 11, lub xov tooj smartphone no tau teeb tsa los hloov pauv lub khw Indian ua thawj lub cuab yeej los ua kom muaj zog Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset.

Nrog nws qhov kev tshaj tawm tsis ntev los no hauv Suav teb, iQOO 12 twb tau txais kev nyiam ntawm cov neeg nyiam siv tshuab. Kev ntaus pob ncaws pob zoo nkauj 6.78-nti zaub, lub xov tooj muab cov duab ntse ntawm qhov kev daws teeb meem zoo kawg nkaus ntawm 1,260 × 2,800 pixels. Kev khav theeb 144Hz refresh npaum li cas thiab kev txhawb nqa HDR10+, cov neeg siv tuaj yeem cia siab tias yuav pom qhov kev paub zoo dua.

Lub koob yees duab teeb tsa ntawm iQOO 12 tsis muaj dab tsi luv luv ntawm qhov ua tau zoo. Featuring 50-megapixel lub koob yees duab loj, 64-megapixel telephoto lens nrog 100x digital zoom muaj peev xwm, thiab 50-megapixel ultra-wide-angle lens, cov neeg siv tuaj yeem ntes txhua qhov kev nthuav dav nrog qhov tseeb. Tsis tas li ntawd, lub xov tooj tau nruab nrog 16-megapixel pem hauv ntej lub koob yees duab rau kev zoo nkauj selfies thiab hu video.

Cia-wise, iQOO 12 muaj qhov zoo kawg 1TB ntawm qhov chaw cia, tso cai rau cov neeg siv khaws tag nrho lawv cov ntaub ntawv yam tsis muaj kev txwv. Cov kev xaiv kev sib txuas thiab cov sensors yog sib npaug nrog lub high-end iQOO 12 Pro qauv, kom ntseeg tau tias kev siv seamless thiab yooj yim. Lub xov tooj tseem muaj lub ntsej muag ntiv tes hauv qhov screen thiab txhawb nqa lub ntsej muag rau kev ruaj ntseg ntxiv.

Txhawm rau ua raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv niaj hnub no, iQOO 12 tau nruab nrog lub roj teeb 5,000mAh. Dab tsi ntxiv, nws txhawb nqa super-ceev 120W them, ua rau cov neeg siv them lub xov tooj tsis muaj sijhawm.

Hais txog tus nqi, iQOO 12 muaj cov kev teeb tsa sib txawv. Lub hauv paus qauv, nrog 12GB RAM thiab 256GB cia, pib ntawm tus nqi ntawm CNY 3,999 (kwv yees Rs. 45,000). Lub 16GB RAM + 512GB cia version yog tus nqi ntawm CNY 4,299 (kwv yees Rs. 50,000), thiab sab saum toj-ntawm-tus-kab 16GB RAM + 1TB cia variant yuav raug nqi CNY 4,699 (kwv yees Rs. 53,000). Lub xov tooj yuav muaj rau kev txiav txim ua ntej hauv Suav teb, nrog kev muag khoom pib txij lub Kaum Ib Hlis 14.

Npaj txhij raws li iQOO 12 series tau npaj ua nws qhov kev nkag mus rau hauv Indian lag luam thaum Lub Kaum Ob Hlis 12. Npaj kom paub txog lub zog thiab kev tsim kho tshiab ntawm Snapdragon 8 Gen 3 chipset hauv Is Nrias teb thawj zaug.

FAQ:

Q: Dab tsi chipset ua lub iQOO 12 feature?

A: iQOO 12 yog thawj lub xov tooj smartphone hauv Is Nrias teb los ua kom muaj Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset.

Q: Tus nqi ntawm iQOO 12 yog dab tsi?

A: Tus nqi rau iQOO 12 pib los ntawm CNY 3,999 (kwv yees Rs. 45,000) rau cov qauv hauv paus nrog 12GB RAM thiab 256GB cia.

Q: Puas yog iQOO 12 txhawb kev them nyiaj sai?

A: Yog lawm, iQOO 12 txhawb nqa super-ceev 120W them.

Q: Thaum twg iQOO 12 yuav pib hauv Is Nrias teb?

A: iQOO 12 tau teem sijhawm yuav pib hauv Is Nrias teb thaum Lub Kaum Ob Hlis 12.