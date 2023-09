Qhia iPhone 15 Kab: Txhua Yam Koj Yuav Tsum Paub

Ntawm Apple qhov kev tshwm sim "Wonderlust" tsis ntev los no, thev naus laus zis tau nthuav tawm nws txoj kev cia siab heev iPhone 15 kab. Cov kab ntawv muaj plaub tus qauv tshiab: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, thiab 15 Pro Max, txhua qhov muaj qhov zoo nkauj hloov pauv thiab hloov kho thev naus laus zis. Nrog rau cov kev hloov pauv no, cov kev hloov tshiab tseem ceeb tau ua rau lub cuab yeej them tus nqi. Kev txiav txim ua ntej rau tag nrho plaub tus qauv yuav pib rau lub Cuaj Hlis 15, nrog online thiab hauv khw muag khoom pib thaum lub Cuaj Hlis 22.

Lub iPhone 15 yuav raug nqi ntawm $ 799, thaum lub 15 Plus yuav pib ntawm $ 899. Lub iPhone 15 Pro yuav muaj tus nqi pib ntawm $ 999, thiab Pro Max yuav pib ntawm $ 1,199.

Hais txog cov xim, cov qauv qauv yuav muaj xim liab, dub, dawb, xiav, thiab daj. Lawv yuav feature aluminium sab thiab iav rov qab, zoo ib yam li iPhone 14 qauv. Cov qauv iPhone Pro yuav tuaj hauv grey tsaus, dub, xiav tsaus, thiab lub teeb grey, thiab yuav ua rau sab titanium.

Lub iPhone 15 yuav muaj 6.1-nti zaub, thaum lub 15 Plus yuav khav theeb 6.7-nti zaub. Ob qho qauv yuav tuaj nruab nrog lub koob yees duab zoo dua qub, tso cai rau kev ua kom pom tseeb dua thiab qhov tob ntawm qhov dav. Tus qauv qauv yuav hloov mus rau 48-megapixel lub koob yees duab tseem ceeb sensor, muab cov duab daws teeb meem siab dua piv rau nws cov thawj coj.

Ib qho kev hloov pauv tsim tshwj xeeb yog qhov kev taw qhia ntawm Dynamic Island, ib qho kev kho dua tshiab nyob rau sab saum toj ntawm lub vijtsam uas siv qhov chaw pom tsawg dua. Cov yam ntxwv no tau nthuav tawm thawj zaug nrog iPhone 14 Pro qauv thiab ua haujlwm raws li lub cuab yeej los taug qab cov haujlwm tsis tu ncua.

Lub iPhone 15 qauv qauv yuav siv los ntawm A16 nti, uas kuj tseem siv rau hauv iPhone 14 Pro qauv. Tsis tas li ntawd, cov qauv no yuav suav nrog tus tshiab "U2" ultrawide-band semiconductor, txhim kho qhov chaw taug qab feature hauv Nrhiav Kuv app.

Apple kuj tau tshaj tawm txoj kev pab cuam raws li qhov tshiab, muaj rau cov neeg siv iPhone 15. Cov yam ntxwv no tso cai rau cov neeg tsav tsheb tuaj yeem ua rau muaj kev pab cuam ntawm cov ntawv nyeem, txawm tias nyob hauv thaj chaw tsis muaj kev pabcuam ntawm tes, thiab qhia lawv qhov chaw nyob ntawm satellite. Cov yeeb yam yuav raug tsim tawm hauv kev koom tes nrog AAA thiab yuav siv tau rau lub sijhawm ob xyoos.

Tsiv mus rau iPhone 15 Pro cov qauv, cov khoom siv no yuav ua kom muaj titanium sab es tsis txhob siv cov hlau tsis muaj steel, ua rau lub xov tooj sib zog nrog txo qis ntawm cov npoo. A17 nti suav nrog hauv cov qauv no cog lus tias yuav txhim kho kev ua si hauv xov tooj ntawm tes, thiab cov qauv Pro yuav qhia txog hom standby nrog cov khoom siv siv tau. Qhov tseem ceeb, lub nplhaib / lub suab hloov yuav raug hloov nrog lub programmable "Action Button."

Cov qauv iPhone 15 Pro yuav khaws peb lub koob yees duab, nrog lub koob yees duab tseem ceeb hloov kho mus rau 48 megapixels. Lub telephoto thiab ultrawide lo ntsiab muag tseem yuav tau txais kev txhim kho, nrog nce megapixels piv rau iPhone 14 Pro. Lub Pro Max variant yuav muab kev txhim kho hauv xov tooj nrog kev txhim kho kho vajtse zoom peev xwm, tso cai rau muaj peev xwm zoom ntau dua.

Thaum kawg, ua raws li European Union cov kev cai them nqi, txhua lub iPhones tshiab yuav hloov los ntawm xob laim mus rau USB-C them.

Hauv kev xaus, iPhone 15 lineup coj ntau yam kev txhim kho thiab cov yam ntxwv tshiab rau Apple cov khoom lag luam flagship. Los ntawm kev txhim kho lub koob yees duab muaj peev xwm mus rau kev hloov kho cov txheej txheem thiab kev tsim qauv, cov qauv tshiab no muaj kev txhim kho zoo siab rau Apple cov neeg nyiam. Kev txiav txim ua ntej yuav pib sai sai, thiab cov neeg siv khoom tuaj yeem tos ntsoov yuav ntsib qhov kev hloov tshiab tshiab hauv iPhone 15 series.

Qhov chaw:

