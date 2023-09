Apple tso tawm iPhone 15 nrog kev hloov kho thiab nce nqi

By

Apple tau npaj yuav tshaj tawm nws lub xov tooj tshiab tshiab, iPhone 15, hnub Tuesday. Cov kws tshuaj ntsuam kwv yees tias tus qauv tshiab yuav tuaj nrog ntau yam kev hloov kho dua tshiab tab sis kuj tseem nce tus nqi rau qee qhov versions. Ntxiv nrog rau iPhone 15, Apple tseem xav tias yuav nthuav tawm cov qauv tshiab ntawm Apple Watch thiab AirPods.

Raws li cov lus ceeb toom, iPhone 15 yuav muaj lub koob yees duab txhim kho thiab USB-C them chaw nres nkoj. Thaum tus nqi ntawm tus qauv iPhone 15 thiab iPhone 15 Plus yuav nyob twj ywm tsis hloov pauv, cov qauv saum toj kawg nkaus, iPhone 15 Pro thiab iPhone 15 Pro Max, xav tias yuav pom tus nqi tseem ceeb. Lub iPhone 15 Pro tuaj yeem pom tus nqi nce mus txog $ 100, nqa nws tus nqi tag nrho rau $ 1,099, thaum iPhone 15 Pro Max yuav pom qhov dhia mus txog $ 200, mus txog tus nqi ntawm $ 1,299.

Cov pricier versions ntawm lub iPhone 15 yuav muab nthuav cia, ntev roj teeb lub neej, ceev cov ntaub ntawv-hloov ceev, thiab titanium thav ntawv. Apple vam tias yuav tsav cov neeg siv khoom mus rau cov kev xaiv kim dua no. Cov qauv Pro kuj tseem yuav khiav ntawm A17 Bionic chipset processor tshiab.

Txhua tus qauv ntawm iPhone 15 yuav suav nrog USB-C them chaw nres nkoj, muab kev yooj yim rau cov neeg siv khoom uas nyiam tsis yog Apple chargers. Lwm qhov tshwj xeeb tshiab yog Dynamic Island, ib ntu nyob rau sab saum toj ntawm cov zaub uas xa cov lus ceeb toom lossis kev hloov kho tshiab.

Apple tus CEO, Tim Cook, tau hais tias iPhone tau dhau los ua ib feem tseem ceeb ntawm tib neeg lub neej, vim nws khaws cov ntaub ntawv tseem ceeb xws li kev noj qab haus huv thiab cov ntaub ntawv hauv tuam txhab nyiaj thiab siv rau kev them nyiaj. Txawm hais tias qhov no, Apple tau ntsib qhov poob qis hauv kev muag iPhone ntev, raws li pom hauv daim ntawv tshaj tawm cov nyiaj tau los tsis ntev los no uas iPhone cov nyiaj tau los poob 2.4% piv rau tib lub sijhawm xyoo dhau los.

Lub iPhone 15 tshaj tawm yuav muaj nyob rau hnub Tuesday thaum 1 teev tsaus ntuj ET thiab tuaj yeem pom online ntawm Apple lub vev xaib. Lub iPhone tshiab yuav tsum tau muag thaum lub Cuaj Hlis 22.

