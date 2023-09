Apple yuav muab Made-in-India iPhone qauv rau Hnub Tso Tawm

Apple tau ua ib kauj ruam tseem ceeb hauv kev nthuav dav nws cov khoom siv hluav taws xob tshaj li Tuam Tshoj los ntawm kev muag cov qauv tshiab ua-hauv-India iPhone rau hnub tso tawm. Thaum Apple tau tsim cov iPhones hauv Is Nrias teb rau qee lub sijhawm, cov sijhawm tsim khoom feem ntau tau poob qis tom qab thawj cov chaw sib dhos hauv Suav teb. Txawm li cas los xij, lub sijhawm sib txawv ntawm qhov muaj nyob ntawm Indian-ua qauv iPhone thiab lawv lub Cuaj Hli pib tau maj mam txo ntau xyoo. Xyoo tas los, Made-in-India iPhone 14 qauv muaj nyob rau hauv cov khoom siv tsuas yog li ntawm rau-rau-yim lub lis piam tom qab lawv qhov debut.

Xyoo no, tus qauv txuas ntxiv mus raws li iPhone 15 yuav yog thawj zaug uas Is Nrias teb tsim cov cuab yeej tshiab tshaj plaws Apple muaj nyob rau thawj hnub ntawm kev muag khoom. Kev tsim khoom ntawm iPhone 15 units hauv Is Nrias teb tau pib thaum Lub Yim Hli. Txawm li cas los xij, nws yuav tsum tau muab sau tseg tias thaum lub tuam txhab Is Nrias teb tab tom tsim iPhone 15 thiab iPhone 15 Plus, kev sib sau ua ke ntawm cov qauv zoo tshaj plaws iPhone 15 Pro thiab iPhone 15 Pro Max yog tseem nyob ntawm Tuam Tshoj.

Txawm li cas los xij, qhov muaj ntawm Made-in-India iPhone 15 units ntawm kev tshaj tawm yog ib kauj ruam tseem ceeb ntawm Apple cov phiaj xwm mus sij hawm ntev ntawm kev txo qis kev cia siab rau Tuam Tshoj rau kev tsim khoom. Tam sim no, Apple cov chaw muag khoom hauv Is Nrias teb suav txog kwv yees li 7% ntawm tag nrho cov xov tooj ntawm iPhones tsim thoob ntiaj teb.

