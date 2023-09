Apple lub Cuaj Hli Ntuj Tshaj Tawm Tshaj Tawm Hloov Kho rau iPhone, AirPods, thiab Apple Watch

By

Thaum lub sij hawm Apple qhov kev cia siab heev rau lub Cuaj Hlis 12th, qhov kev tsom xam yog feem ntau ntawm kev tshaj tawm tshiab iPhone 15. Txawm li cas los xij, Apple kuj tau nthuav tawm cov hloov tshiab rau lwm cov khoom, suav nrog AirPods thiab Apple Watch lineup.

Ib qho ntawm qhov hloov tshiab loj tshaj tawm los nrog iPhone 15 kab yog qhov sib ntxiv ntawm USB-C. Qhov no txhais tau hais tias cov tshiab iPhones thaum kawg yuav hloov mus rau qhov dav siv USB-C tus qauv, hloov Apple tus tswv Lightning connector. Qhov kev hloov pauv no yog ua raws li European Union cov cai yuav los tom ntej. Lub iPhone 15 yog tus nqi pib ntawm $ 799 rau 128GB qauv, thaum iPhone 15 Plus pib ntawm $ 899 rau 128GB version.

Ntxiv rau qhov hloov tshiab iPhone, Apple tshaj tawm tias AirPods Pro tam sim no yuav los nrog USB-C them rooj plaub. Qhov no ua raws li Apple txoj kev hloov pauv mus rau kev siv USB-C txuas thoob plaws nws cov khoom siv, suav nrog Mac, iPad, thiab cov khoom siv xws li Apple TV 4K cov chaw taws teeb tswj. Apple kuj tau qhia txog qhov hloov kho tshiab ntawm nws cov EarPods uas muaj USB-C.

Lub Apple Watch lineup kuj tau txais qee qhov hloov tshiab, nrog cov lus xaiv hais txog cov ntaub ntawv titanium tsaus dua rau cov flagship Watch Ultra 2 thiab qhov hloov tshiab S9 nti rau Watch Series 9. Apple showcased tshiab FineWoven bands ua los ntawm cov ntaub mos muag hu ua microtwill. Cov bands no yuav muaj nyob rau hauv ntau yam xim thiab ua ib qho kev hloov pauv rau cov tawv tawv tsis zoo.

Zuag qhia tag nrho, Apple lub Cuaj Hlis qhov kev tshwm sim tau nthuav tawm ntau yam kev hloov tshiab thiab cov yam ntxwv tshiab rau nws cov khoom. Los ntawm qhov sib ntxiv ntawm USB-C rau iPhone 15 kab mus rau kev qhia txog FineWoven bands rau Apple Watch, Apple txuas ntxiv tsim kho tshiab thiab txhim kho nws cov khoom siv.

Cov Ntsiab Lus:

- USB-C: Tus qauv txuas txuas thoob ntiaj teb uas tso cai rau kev them nyiaj, hloov cov ntaub ntawv, thiab tawm suab / video.

- Lightning connector: Apple tus tswv connector siv rau them thiab hloov ntaub ntawv ntawm Apple li.

- FineWoven: Cov ntaub ntaub mos muag qhia los ntawm Apple los hloov tawv ntawm Apple Watch bands thiab iPhone rooj plaub.

