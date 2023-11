Insta360 Ace Lub Koob Yees Duab: Ib tiam tshiab ntawm Action Cams

By

Insta360 tsis ntev los no tau tshaj tawm nws cov koob yees duab tshiab kawg nkaus, Ace series, muab cov yam ntxwv tshiab zoo siab rau vloggers thiab cov neeg nyiam taug txuj kev nyuaj ib yam nkaus. Cov koob yees duab no, tau txais kev tshoov siab los ntawm GoPro Hero series nrov, tuaj nrog lub ntsej muag flip tshwj xeeb uas ua rau kev txhaj tshuaj thiab kaw cov vlogs yooj yim dua li yav dhau los. Lub Ace series muaj nyob rau hauv ob lub qauv: lub koob yees duab Ace ib txwm pib ntawm $ 379.99 thiab tus chij Ace Pro version rau $ 449.99, nruab nrog Leica optics thiab tshwj xeeb kev ua haujlwm qis.

Tus qauv Ace lub koob yees duab khav theeb 1/2-nti duab sensor, ua kom nws sau tau zoo 6K ntawm 30 ntas ib ob. Ob tus qauv tuaj yeem tua 4K footage zoo kawg ntawm kev kub ceev ntawm 120 ntas ib ob thiab ntes 48MP cov duab zoo nkauj. Nrog Ace lub koob yees duab tshiab tsib-nanometer AI chips, cov yam ntxwv zoo li PureVideo txhim kho lub teeb pom kev zoo los ntawm kev tsis pom cov duab hauv lub sijhawm, ua rau cov yeeb yaj kiab meej thiab meej.

Dab tsi ua rau Ace lub koob yees duab sib nrug yog lawv lub vijtsam flippy tshiab. Tsis zoo li cov ntxaij vab tshaus me me ntawm lwm lub koob yees duab ua yeeb yam, Ace series qhia txog 2.4-nti nraub qaum touchscreen uas tuaj yeem hloov kho kom pom kev zoo dua thaum kaw. Qhov tshwj xeeb no tsis tsuas yog pab nrog cov txheej txheem meej xwb tab sis kuj cuam tshuam rau tes tes taw, tso cai rau kev kaw tes dawb thiab ua kom nws zoo meej rau kev ntes TikTok seev cev ua yeeb yam.

Tsis tas li ntawd, Ace koob yees duab muab ntau yam ntawm cov yam ntxwv yooj yim los txhim kho cov neeg siv kev paub. Cov neeg siv tuaj yeem ncua sijhawm kaw cov yeeb yaj kiab yam tsis tau rhuav tshem cov clips, tshem tawm cov kev kaw tseg nrog ib lub pob nyem, thiab hloov cov nam piv tom qab kaw kom yooj yim dua hauv kev kho video. AI qhia txog tus pab cuam lub luag haujlwm txuag lub sijhawm los ntawm kev txheeb xyuas thiab txiav cov yeeb yaj kiab los ntawm kev kaw cov yeeb yaj kiab loj, thiab AI Warp feature tsim cov teebmeem kev cai raws li cov lus qhia.

Cov kev xaiv sib txuas ntawm Ace koob yees duab yog qhov zoo sib xws. Lawv tuaj yeem txuas nrog Apple Watches thiab Garmin pab kiag li lawm, ua kom muaj kev sib tshooj ntawm GPS cov ntaub ntawv xws li nce thiab ceev mus rau kev kaw cov yeeb yaj kiab. Qhov no tshwj xeeb tshaj yog muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg nyiam sab nraum zoov uas xav sau lawv cov kev lom zem nrog cov ntaub ntawv raug thiab tswj lub koob yees duab ntawm lawv lub dab teg.

Nrog rau kev tsim dej tsis zoo, Ace cov koob yees duab zoo meej rau kev ntes lub sijhawm hauv qab dej, nrog lub peev xwm los submerge mus txog 33 ko taw yam tsis muaj cov khoom siv ntxiv. Rau kev ua si hauv qab dej ntau dua, Dive Case accessory tso cai rau cov neeg siv dhia mus txog 196 ko taw. Lub koob yees duab lub roj teeb sab hauv muab lub sijhawm kaw 100 feeb hauv 4K30 nrog Active HDR thiab tuaj yeem them sai rau 80% hauv 22 feeb xwb nrog lub zog xa khoom.

Insta360 tau paub txog nws lub koob yees duab 360-degree zoo li X3 thiab One RS. Txawm li cas los xij, nrog Ace series, lub tuam txhab tab tom ua cov kev taw qhia tshiab los ntawm kev tsim ntau tus neeg siv-phooj ywg thiab ntau yam koob yees duab ua haujlwm uas ua rau cov neeg tuaj saib dav dua.

FAQ

1. Tus nqi ntau npaum li cas rau Insta360 Ace koob yees duab?

Lub koob yees duab Insta360 Ace yog tus nqi ntawm $ 379.99 rau tus qauv tsis tu ncua thiab $ 449.99 rau Ace Pro version.

2. Cov koob yees duab Ace puas tuaj yeem kaw cov yeeb yaj kiab siab?

Yog lawm, ob lub koob yees duab Ace li niaj zaus thiab Ace Pro version tuaj yeem tua 4K cov yeeb yaj kiab. Lub koob yees duab Ace txhawb nqa txog 6K daws teeb meem ntawm 30 ntas ib pliag, thaum Ace Pro tuaj yeem nce mus txog 8K ntawm 24 ntas ib pliag.

3. Dab tsi yog qhov tshwj xeeb ntawm Ace koob yees duab?

Cov yam ntxwv ntawm Ace lub koob yees duab suav nrog lub flip npo rau kev yooj yim vlogging, AI-powered video txhim kho, tes taw kev tswj, thiab kev sib txuas nrog Apple Watches thiab Garmin li rau GPS cov ntaub ntawv overlays.

4. Puas yog Ace koob yees duab tsis muaj dej?

Yog lawm, cov koob yees duab Ace muaj cov qauv tsim dej tsis zoo uas tso cai rau lawv kom nkag mus txog 33 ko taw hauv qab dej. Nrog rau Dive Case accessory, lawv tuaj yeem tiv taus qhov tob txog 196 ko taw.

5. Kuv tuaj yeem yuav lub koob yees duab Insta360 Ace qhov twg?

Lub koob yees duab Insta360 Ace muaj rau kev yuav khoom ntawm lub vev xaib official Insta360 (insta360.com) thiab Amazon.