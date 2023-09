Apple Tshaj Tawm Tshiab iCloud + Cia Tiers: 6TB thiab 12TB

By

Apple tsis ntev los no ua rau nws xav tsis thoob nws cov neeg tuaj saib nrog kev tshaj tawm ntawm ob theem tshiab rau nws cov huab cia subscription, iCloud+. Lub hom phiaj feem ntau ntawm cov kws yees duab thiab cov neeg ua yeeb yaj kiab uas xav tau ntau qhov chaw khaws cia rau lawv cov ntsiab lus, cov phiaj xwm kev tso npe tshiab no tau ua kom nyiam. Lub unveiling tau txais thunderous applause los ntawm cov neeg coob coob, qhia ib tug muaj zog thov kom muaj peev xwm cia.

Raws li tus nqi tam sim no, iCloud+ muab cov neeg siv khoom 50GB rau $ 0.99 ib hlis, 200GB rau $ 2.99 ib hlis, thiab 2TB rau $ 9.99 ib hlis. Nrog rau kev qhia txog 6TB thiab 12TB cov phiaj xwm, cov neeg siv tam sim no tuaj yeem khaws cov ntaub ntawv ntau dua. Txawm hais tias tus neeg siv khoom nruab nrab yuav tsis xav tau qhov chaw khaws cia loj, cov kws yees duab thiab cov neeg ua yeeb yaj kiab siv cov qauv tshiab iPhone 15 nrog kev txhim kho lub koob yees duab muaj peev xwm yuav pom cov phiaj xwm no zoo heev.

Txawm hais tias Apple tsis tau tshaj tawm tus nqi tiag tiag rau cov qib khaws cia tshiab, peb tuaj yeem ua qhov kev paub txog kev kwv yees raws li tus nqi uas twb muaj lawm. Nws zoo li tias 6TB subscription yuav raug nqi tsis tshaj $ 30 toj ib hlis, thaum 12TB tier yuav tsum nyob ib ncig ntawm $ 60 ib hlis. Hauv kev sib piv, Google cov phiaj xwm khaws cia rau 5TB thiab 10TB ntawm cov ntaub ntawv raug nqi ntawm $ 24.99 thiab $ 49.99 ib hlis raws li, qhia txog cov nqi sib xws.

Ntxiv nrog rau qhov muaj peev xwm khaws cia ntau ntxiv, iCloud + cov neeg siv yuav txuas ntxiv txaus siab rau cov yam ntxwv ntiag tug uas twb muaj lawm, suav nrog Hide My Email thiab Private Relay. Cov yam ntxwv no tsom los tiv thaiv cov neeg siv cov ntaub ntawv thiab xyuas kom muaj kev nyab xeeb kev tshawb nrhiav. Nrog iCloud+ muab ob qho tib si nthuav dav thiab txhim kho kev ceev ntiag tug, Apple tseem muab cov kev pabcuam huab cia dav dav thiab txhim khu kev qha rau nws cov neeg siv.

Tau qhov twg los:

- Marques Brownlee's tweet: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930