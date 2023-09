Yuav Ua Li Cas Saib Apple TV ntawm Koj DirecTV: Phau Ntawv Qhia Qhov Kawg

By

Cov ntsiab lus: Phau ntawv qhia no muab cov lus qhia ib kauj ruam ntawm yuav ua li cas saib Apple TV ntawm koj tus txais DirecTV. Nws suav nrog kev txheeb xyuas kev sib raug zoo, txuas cov khoom siv, thiab teeb tsa thiab teeb tsa Apple TV ntawm koj tus txais DirecTV.

Apple TV yog qhov kev pabcuam streaming nrov uas muaj ntau yam yeeb yaj kiab, TV qhia, kis las, thiab ntau dua hauv cov lus txhais tau zoo. Los ntawm kev sib koom ua ke Apple TV rau hauv koj qhov kev paub DirecTV, koj tuaj yeem sib sau koj cov kev lom zem kev lom zem thiab yooj yim nkag mus rau tag nrho koj cov ntsiab lus nyiam los ntawm ib lub cuab yeej.

Ua ntej, nws yog ib qho tseem ceeb los xyuas seb koj lub DirecTV receiver puas tau nrog Apple TV. DirecTV receivers nrog built-in Wi-Fi muaj peev xwm, HDMI tso zis ports, thiab kev txhawb nqa rau cov ntsiab lus siab txhais feem ntau sib xws. Yog tias koj lub receiver tsis sib xws, koj tuaj yeem txiav txim siab siv lub cuab yeej streaming sab nraud lossis tso npe rau ib tus kws kho mob uas suav nrog Apple TV ua ib qho kev sib koom ua ke.

Txhawm rau txuas Apple TV rau koj lub DirecTV receiver, nrhiav lub HDMI chaw nres nkoj ntawm ob qho khoom siv thiab txuas lawv siv HDMI cable. Xyuas kom tseeb tias ob qho khoom siv tau qhib thiab siv koj lub TV tej thaj chaw deb lossis lub tswv yim / qhov chaw khawm hloov mus rau qhov tseeb HDMI cov tswv yim.

Thaum qhov kev sib txuas tau tsim, koj yuav tsum pom Apple TV interface ntawm koj lub TV screen. Yog tias tsis yog, muab ob npaug rau-xyuas HDMI cov kev sib txuas thiab xaiv cov tswv yim ntawm koj lub TV.

Thaum kawg, teeb tsa thiab teeb tsa Apple TV ntawm koj lub DirecTV receiver los ntawm kev ua raws li cov lus qhia ntawm lub vijtsam. Txuas rau koj lub network Wi-Fi, kos npe nrog koj Apple ID, thiab xaiv koj cov lus nyiam thiab cov yam ntxwv nkag mus tau yooj yim.

Nrog cov kauj ruam no ua tiav, tam sim no koj tuaj yeem txaus siab rau tag nrho cov ntsiab lus zoo kawg nkaus uas Apple TV tau muab los ntawm koj tus txais DirecTV. Txawm hais tias koj yog ib tus kws tshaj lij-savvy qaum-cutter lossis tsuas tab tom nrhiav kom nthuav dav koj cov kev lom zem, phau ntawv qhia no yuav pab koj ua kom zoo tshaj plaws ntawm koj lub Apple TV thiab DirecTV ua ke.

Qhov chaw:

- DirecTV cov neeg siv khoom txhawb nqa

- official DirecTV lub vev xaib