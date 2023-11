Yuav Ua Li Cas Teem Ciam Ciam thiab Nyob Hauv Lub Cev Zoo Thaum Hnub So

By

Lub caij so yog lub sijhawm muaj kev xyiv fab, kev ua koob tsheej, thiab hmoov tsis zoo, cov lus tsis txaus siab txog peb lub cev. Txawm hais tias nws yog ib tus txheeb ze uas muaj txiaj ntsig zoo tham txog koj qhov hnyav lossis ib tus phooj ywg npaj lawv cov zaub mov ntxhov siab rau koj, cov lus hais no tuaj yeem ua rau lub siab nyiam. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias koj muaj lub zog los teeb tsa ib thaj tsam thiab tswj lub cev lub siab zoo.

Tsis txhob hnov ​​​​qab txog kev sib tham tsis zoo, maj mam hloov lub ntsiab lus. Piv txwv li, yog tias ib tug neeg hais lus ntawm koj lub cev, teb nrog qee yam xws li, "Kuv txaus siab rau koj lub hom phiaj, tab sis lub ntsiab lus no yog rhiab rau kuv. Peb puas tuaj yeem tham txog koj qhov kev lom zem tsis ntev los no? Los ntawm kev lees paub lawv lub hom phiaj tab sis qhia koj qhov tsis xis nyob, koj tuav kev sib txuas lus qhib thaum tiv thaiv koj thaj tsam.

Nws tseem yog ib qho tseem ceeb los tawm tsam kev ntseeg tias lub cev yuav tsum nyob twj ywm. Nco ntsoov koj tus kheej thiab lwm tus hais tias txhua lub cev hloov pauv raws sijhawm, tsis muaj qhov cuam tshuam nrog kev txiav txim siab. Es tsis txhob tham txog lwm tus lub cev lub cev, tsom ntsoov rau lawv cov yam ntxwv sab hauv uas tseem ceeb tiag tiag. Piv txwv li, yog tias ib tug neeg ua rau muaj kev hloov pauv hauv ib tus neeg lub cev, rov hais dua qhov kev sib tham los qhia txog lawv txoj kev nyiam thiab muaj peev xwm ua rau lwm tus xav tias yooj yim.

Cov lus hais txog zaub mov tuaj yeem nyuaj tshwj xeeb thaum lub caij so, tshwj xeeb tshaj yog tias lawv ua rau muaj kev ntxhov siab lossis tsis muaj kev nyab xeeb. Hauv kev teb, koj tuaj yeem tsis lees paub qhov xwm txheej nrog cov lus pom zoo xws li, "Ua tsaug rau cov ntaub ntawv!" los yog txhaj tshuaj lom zem me ntsis los ntawm kev hais tias, "Auj, kuv tsis muaj lub tswv yim! Xav tias kuv yuav txaus siab rau qhov khoom qab zib no tsis muaj txim txhaum!” Los ntawm kev tswj hwm lub suab zoo thiab muaj kev ntseeg siab txaus siab rau koj cov pluas noj, koj lees paub koj txoj cai kom txaus siab rau qhov kev lom zem uas tsis muaj kev txiav txim siab.

Nco ntsoov, tus yuam sij rau kev taug qab cov xwm txheej no yog tsim thiab tswj hwm koj thaj tsam nrog kev khuv leej thiab kev lees paub. Kev puag koj tus nqi dhau ntawm lub cev thiab kev sib tham mus rau ntau lub ntsiab lus yuav pab tsim kom muaj lub hnub so rau kev xyiv fab, kev sib txuas, thiab kev lees paub ntawm tus kheej.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Kuv yuav teb li cas rau cov lus hais txog lub cev thaum hnub so?

A: lees paub lub hom phiaj, qhia koj qhov tsis xis nyob, thiab xa rov qab kev sib tham mus rau lwm lub ncauj lus uas koj nyiam sib tham.

Q: Kuv tuaj yeem hloov qhov ua kom pom tseeb ntawm lub cev mus rau qhov muaj txiaj ntsig zoo dua?

A: Thaum muaj kev sib tham txog lub cev, hais txog cov yam ntxwv sab hauv xws li charisma, siab zoo, lossis lwm yam zoo ntawm tus neeg raug tham.

Q: Kuv yuav ua li cas yog hais tias ib tug neeg hais txog zaub mov uas ua rau kuv?

A: Teb nrog kev lom zem lossis kev ua siab ntev, lees tias koj txoj cai txaus siab rau koj noj mov yam tsis muaj kev txhaum lossis kev txiav txim.

Qhov chaw:

- Limitless Nutrition hauv Los Angeles (www.limitlessnutritionla.com)