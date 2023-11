Yuav ua li cas lov tes taw cov apps thiab keeb kwm yav dhau uas siv cov ntaub ntawv?

By

Yuav Ua Li Cas Disable Apps thiab Background Operations uas Siv Cov Ntaub Ntawv

Niaj hnub no lub hnub nyoog digital, kev siv cov ntaub ntawv tau dhau los ua ib feem tseem ceeb ntawm peb lub neej niaj hnub. Txawm hais tias nws yog streaming yeeb yaj duab, saib hauv social media, lossis siv ntau daim ntawv thov, peb cov smartphones thiab cov khoom siv tas li siv cov ntaub ntawv. Txawm li cas los xij, kev siv cov ntaub ntawv ntau dhau tuaj yeem ua rau cov nqi them tsis tau lossis qeeb internet ceev. Txhawm rau zam cov teeb meem no, nws yog ib qho tseem ceeb kom paub yuav ua li cas lov tes taw apps thiab kev ua haujlwm tom qab uas siv cov ntaub ntawv. Nov yog cov lus qhia ua ntu zus los pab koj tswj koj cov ntaub ntawv siv.

Kauj Ruam 1: Txheeb Xyuas Cov Ntaub Ntawv-Tshaj Tawm Apps

Thawj kauj ruam yog txheeb xyuas cov apps twg siv cov ntaub ntawv ntau tshaj plaws. Ntawm cov smartphones feem ntau, koj tuaj yeem pom cov ntaub ntawv no hauv cov ntawv qhia zaub mov hauv qab "Cov ntaub ntawv siv" lossis ib qho kev xaiv zoo sib xws. Qhov no yuav muab rau koj nrog cov npe ntawm cov apps thiab cov ntaub ntawv uas lawv tau siv dhau lub sijhawm tshwj xeeb. Txheeb xyuas cov apps uas siv cov ntaub ntawv ntau dhau thiab mus rau kauj ruam tom ntej.

Kauj ruam 2: Disable Background Data

Ntau lub apps txuas ntxiv siv cov ntaub ntawv txawm tias koj tsis nquag siv lawv. Txhawm rau tiv thaiv qhov no, koj tuaj yeem kaw cov ntaub ntawv keeb kwm yav dhau rau cov apps tshwj xeeb. Mus rau cov ntawv qhia zaub mov, xaiv "Apps" lossis "Cov Ntawv Thov," thiab xaiv lub app koj xav hloov kho. Nrhiav qhov kev xaiv los lov tes taw cov ntaub ntawv keeb kwm yav dhau thiab toggle nws tawm. Qhov no yuav txwv lub app los ntawm kev siv cov ntaub ntawv thaum nws khiav hauv keeb kwm yav dhau.

Kauj ruam 3: Txwv tsis pub siv cov ntaub ntawv App

Qee cov apps muaj cov teeb tsa built-in los txwv lawv cov ntaub ntawv siv. Piv txwv li, video streaming apps feem ntau muaj kev xaiv los txo cov yees duab zoo lossis txwv kev ua si autoplay. Tshawb nrhiav cov chaw ntawm koj cov ntaub ntawv tshaib plab apps thiab pab kom txhua yam kev txuag cov ntaub ntawv lawv muab. Qhov no yuav pab koj tswj tus nqi ntawm cov ntaub ntawv cov apps no haus.

FAQ:

Q: Cov ntaub ntawv keeb kwm yav dhau yog dab tsi?

A: Cov ntaub ntawv keeb kwm yav dhau yog hais txog cov ntaub ntawv siv los ntawm cov apps thaum lawv khiav hauv keeb kwm yav dhau, txawm tias koj tsis nquag siv lawv. Qhov no tuaj yeem suav nrog cov haujlwm xws li syncing, hloov kho, lossis tau txais cov ntawv ceeb toom.

Q: Puas yuav cuam tshuam cov ntaub ntawv keeb kwm yav dhau los cuam tshuam rau kev ua haujlwm app?

A: Disabling cov ntaub ntawv keeb kwm yav dhau tuaj yeem txwv qee cov haujlwm hauv app, xws li cov ntawv ceeb toom thawb lossis hloov kho tsis siv neeg. Txawm li cas los xij, nws yuav txo qis kev siv cov ntaub ntawv thiab tuaj yeem txhim kho cov cuab yeej ua haujlwm.

Q: Kuv puas tuaj yeem kaw cov ntaub ntawv siv rau txhua lub apps?

A: Txawm hais tias nws tsis tuaj yeem cuam tshuam cov ntaub ntawv siv rau txhua lub apps, koj tuaj yeem tswj hwm tus kheej thiab txwv tsis pub siv cov ntaub ntawv tshwj xeeb siv cov kauj ruam hais saum toj no.

Los ntawm kev ua raws li cov kauj ruam no, koj tuaj yeem tswj hwm koj cov ntaub ntawv siv thiab zam kev them nyiaj poob qis lossis qeeb internet ceev. Nco ntsoov saib xyuas koj cov ntaub ntawv siv tsis tu ncua thiab hloov kho raws li qhov xav tau los xyuas kom meej qhov kev paub zoo digital tsis muaj tshaj li koj cov ntaub ntawv txwv.